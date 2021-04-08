快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子島卡關 柯文哲：有籌碼最大安置 不虧錢會給方便

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，社子島主計畫不變下，細部計畫可討論，但不要影響時辰。北市府有可分回土地，政府還是有籌碼，可做最大安置，「只要不虧錢，會給安置最大方便」。記者林麗玉/攝影
柯文哲說，社子島主計畫不變下，細部計畫可討論，但不要影響時辰。北市府有可分回土地，政府還是有籌碼，可做最大安置，「只要不虧錢，會給安置最大方便」。記者林麗玉/攝影

北市柯文哲任期僅剩1年多，柯文哲今赴議會施政報告，盤點市府重大施政，對於社子島持續卡關，柯文哲今天說，社子島還是要解決，除非講出更好辦法，不然就是咬緊牙關。柯說，「在社子島主計畫不變下，細部計畫可討論，但不要影響時辰」。柯也明講，北市府有可分回的土地，政府還是有籌碼，可做最大安置，「只要社子島不虧錢，會給安置最大方便」。

柯文哲今天赴議會施政報告第一天，柯文哲盤點東、西區門戶計畫，社子島、雙子星等案進度。柯文哲說，現在雙子星案環評還在卡關，但今年開工沒問題。

至於西區門戶的E1E2是幫鐵路局代辦，北市府會成立廉政平台，看看未來兩年內，能不能去招標，若時間快一點，也許明年就可以走，慢一點就留給下一任市長處理。

柯說，這個時間剛好就卡在比較尷尬的地方，不過會先讓西區門戶的E1E2全上廉政平台，看兩年內，能不能標出去。

柯文哲也提到，台北市的東區門戶計畫是比較成功的案例，未來五年，台北市變化最大的地方，就是以南港火車站為中心的東區門戶計畫，全部完工要五年之後。

至於社子島，柯文哲今天表示，他的態度是社子島已禁建50年，當然沒有辦法讓任何人滿意。但他覺得還是要解決，除非有講出更好辦法，不然就是咬緊牙關。在主計畫不變情形下，細部計畫可以討論，但不要影響時辰。

柯文哲施政報告時也提到，社子島裡有政府可以分回的土地，政府還是有籌碼，可以做最大安置，「只要社子島不虧錢前，會給安置最大方便，社子島該解決還是要解決」。

至於關渡平原，柯文哲說，北市府現在就是先綠化處理，留給下一任市長處理，關渡平源要開發，除非有一天台灣要辦亞運，這個就真的要處理。

柯文哲 社子島 北市

延伸閱讀

柯文哲赴議會施政報告 為太魯閣號罹難者默哀1分鐘

柯文哲施政報告 王世堅送10字：政治不難找回網軍而已

邱昱凱高年薪引議論 藍綠議員質疑柯文哲掩護

低薪事多是貪汙溫床？ 王世堅嗆柯文哲：不道歉就走著瞧

相關新聞

遠雄積極轉讓大巨蛋股權 柯文哲：該拿的錢拿到就好

台北大巨蛋預計最快今年年底完工、明年6月試營運，但中信慈善基金會董事長辜仲諒過去對外說，已找好台日泰首富組成的跨國團隊，...

台鐵太魯閣事故捐款 柯文哲：一個人捐兩個月

台鐵太魯閣號發生重大事故，衛福部事後設立賑災專戶接受捐款，台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，在議員陳建銘追問是...

悠遊卡6個月內殲滅敵軍？ 柯文哲承認誤判、太樂觀了

台北市長柯文哲任內因悠遊卡公司獲利減少，電子支付上線也落後其他業者，2019年面對質詢，誇口「6個月內保證能殲滅敵軍」，...

AZ疫苗12日擴大接種 柯文哲：輪到我就去打

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員等，台北市長柯文哲今赴議會...

影／太開心！HBL慧燈中學奪隊史首冠 球員把教練剃光頭

宜蘭私立慧燈中學在全國高中籃球聯賽中，以15戰全勝之姿拿下乙級總冠軍，不但是隊史首冠，更是宜蘭睽違25年來再度封冠；該校...

台中供5停2！今甲區復水 上班族曝停水2天的慘況

台中市「供五停二」以國道一號道路分甲、乙兩區停水，各區停水二天、供水五天，今天甲區復水，輪到乙區停水二天。住甲區的上班族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。