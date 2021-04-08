社子島卡關 柯文哲：有籌碼最大安置 不虧錢會給方便

台北市長柯文哲任期僅剩1年多，柯文哲今赴議會施政報告，盤點市府重大施政，對於社子島持續卡關，柯文哲今天說，社子島還是要解決，除非講出更好辦法，不然就是咬緊牙關。柯說，「在社子島主計畫不變下，細部計畫可討論，但不要影響時辰」。柯也明講，北市府有可分回的土地，政府還是有籌碼，可做最大安置，「只要社子島不虧錢，會給安置最大方便」。

柯文哲今天赴議會施政報告第一天，柯文哲盤點東、西區門戶計畫，社子島、雙子星等案進度。柯文哲說，現在雙子星案環評還在卡關，但今年開工沒問題。

至於西區門戶的E1E2是幫鐵路局代辦，北市府會成立廉政平台，看看未來兩年內，能不能去招標，若時間快一點，也許明年就可以走，慢一點就留給下一任市長處理。

柯說，這個時間剛好就卡在比較尷尬的地方，不過會先讓西區門戶的E1E2全上廉政平台，看兩年內，能不能標出去。

柯文哲也提到，台北市的東區門戶計畫是比較成功的案例，未來五年，台北市變化最大的地方，就是以南港火車站為中心的東區門戶計畫，全部完工要五年之後。

至於社子島，柯文哲今天表示，他的態度是社子島已禁建50年，當然沒有辦法讓任何人滿意。但他覺得還是要解決，除非有講出更好辦法，不然就是咬緊牙關。在主計畫不變情形下，細部計畫可以討論，但不要影響時辰。

柯文哲施政報告時也提到，社子島裡有政府可以分回的土地，政府還是有籌碼，可以做最大安置，「只要社子島不虧錢前，會給安置最大方便，社子島該解決還是要解決」。

至於關渡平原，柯文哲說，北市府現在就是先綠化處理，留給下一任市長處理，關渡平源要開發，除非有一天台灣要辦亞運，這個就真的要處理。