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板橋釘子戶不爽少拿2千萬不願搬 新北市府今執行代拆

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶，新北市府今執行代拆。圖／新北都更處提供
板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶，新北市府今執行代拆。圖／新北都更處提供

新北市板橋區江子翠段16棟屋齡超過40年的老舊公寓，經整合後推動都更，預計興建為19樓高的住商混合大樓，但其中一名屋主不滿分配價值少了約2400萬不願搬遷，成為釘子戶。新北市都更處表示，該屋主已於去年底搬離，因房屋結構確有安全疑慮，相關程序也已完備，今日依法執行代拆。

位於銘傳街巷弄內的江子翠段都更案，原有16棟4層樓老公寓，總計64戶、所有權人75人，權利變換計畫已於2017年7月核定，不過仍有3戶未同意搬遷，經實施者8次自行協調、公部門2次再行協調，只剩一戶不同意。

該名不同意的屋主日前在臉書社團「爆料公社」控訴，「我同學家分5800萬，你們市府卻公開替建商恐嚇我家只能分3400萬，如果我們不妥協就是被市府脅迫搬遷」；該屋主也提到，若不搬遷就會被斷水斷電強制驅離，「讓79歲老媽煩惱到無法入睡」。

城鄉局長黃國峰表示，日前案內其他住戶均已搬離，因附近常有遊民闖入，有多次報警紀錄，且市府與台灣省結構工程技師公會至當地會勘後，該建物為超過40年舊公寓，結構確有安全疑慮，綜合考量公共安全、居住環境及全體住戶權益，且程序皆已完備情形下，新北市府依都市更新條例及相關規定於今日執行拆除。

都更處說明，因該屋主位於一樓，長期以來獨佔公有地下室，計算產權時也將地下室列入，但地下室產權應由各住戶平分，該屋主實則只有8坪多土地面積，經都更審議會確認權利變換計畫後，該戶可分配更新後1戶約50坪及1個車位，還可領回約900多萬差額價金。至於屋主所指同學分配較多部分，因各權利人所持有土地面積及區位不同，故每人分配價值有差異。

都更處表示，建物拆遷補償費因待拆戶逾期未領取，實施者已依法提存，另據待拆戶所述，去年12月已搬離至外面租屋，實施者也於今年3月發放搬遷費及3個月租金補貼，後續每月將持續發放租金補貼，相關權益皆會依法予以保障。

板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶，新北市府今執行代拆。圖／新北都更處提供
板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶，新北市府今執行代拆。圖／新北都更處提供
板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶。圖／新北都更處提供
板橋區江子翠段都更案一名屋主不願搬遷，成為釘子戶。圖／新北都更處提供

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