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鐵軌異物入侵監測警示系統 劉櫂豪要求擴大設置

中央社 / 台東縣8日電

立法委員劉櫂豪今天在立法院交通委員會質詢，強調鐵軌異物入侵監測與警示系統的重要，要求擴大設置；台鐵局允諾2個月內完成評估。

劉櫂豪國會辦公室今天發布新聞稿，劉櫂豪今天在交通委員會質詢時表示，全國環台鐵路總長1600多公里，台鐵現正規劃施作的25處邊坡改善監測地區明顯不足夠，要求台鐵局立即完成評估、提出解決改善的方法。

劉櫂豪說明，目前台鐵平交道的異物入侵警示系統，有距平交道500公尺、800公尺的警示燈，也有2公里範圍的無線電波，只要有人按下警示按鈕，讓司機員可以從2公里外就可以收到告警訊息，即時反應煞車，避免傷害發生。

劉櫂豪要求台鐵除了邊坡整治工程持續確實落實，以及平交道、25處邊坡監測警示系統外，應將監測改善範圍擴大，保障乘客安全。

劉櫂豪強調「多一秒鐘、多一分鐘的警示，都是對乘客的保障」，要求台鐵局盡速完成評估，建立更完善的監測警示系統。台鐵局允諾2個月內完成評估，研議需要設置的地點，擬訂規劃期程，改善鐵路安全。

台鐵 劉櫂豪 立法院

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