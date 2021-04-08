竹林山觀音寺捐款 助台鐵事故傷亡家屬度難關

新北市竹林山觀音寺今天捐款逾新台幣1600萬元，市長侯友宜表示，捐款將匯整給中央。民眾對台鐵太魯閣號事故的捐款，資訊公開透明，不因此影響肇事責任，不減損政府照顧責任。

新北市竹林山觀音寺董監事會成員，今天拜會市長侯友宜，表達將匯聚大愛，捐助善款給新北市府盼撫慰台鐵太魯閣號事故罹難者家屬及傷者、協助度過難關。

捐款的會前幕僚作業原表達意願將捐款新台幣1600萬元，董監事臨時決定加碼，也同時要捐贈消防器材充實新北市救災能量，若經董監事會議核定後，捐款將超過1600萬元。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，事故發生後，看到心碎的家屬及傷者，董事們第一時間開會討論捐款，希望秉持觀世音菩薩救苦救難精神，對受難民眾實質幫助，也祈求菩薩保佑一切平安。

侯友宜表示，今天是罹難者在民間習俗的「頭七」，新北市有14名市民不幸罹難，另有傷者未出院，各界萬般不捨。非常感謝竹林山觀音寺的大愛，齊心協助家屬，也祈禱逝者安息、傷者早日康復。

侯友宜強調，市府成立捐款專戶匯集市民愛心後，將交由中央統籌運用，並清楚敘明為指定幫助新北市傷者及罹難者家屬，會公開透明資訊，接受各界檢驗，不辜負民眾的愛心。他說，愛心可鼓勵但不可濫用，捐款也不會因此影響肇事者責任，不減損政府的照顧責任。

侯友宜表示，竹林山觀音寺長年關心在地文化及弱勢族群，以往在八仙樂園粉塵爆事件、台南大地震、花蓮大地震等意外事故也積極協助傷亡民眾，捐助善款累積近新台幣5000萬元。新北將全力協助罹難市民治喪，完善人生最後一哩路。