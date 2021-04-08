快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

竹林山觀音寺捐款 助台鐵事故傷亡家屬度難關

中央社 / 新北8日電

新北市竹林山觀音寺今天捐款逾新台幣1600萬元，市長侯友宜表示，捐款將匯整給中央。民眾對台鐵太魯閣號事故的捐款，資訊公開透明，不因此影響肇事責任，不減損政府照顧責任。

新北市竹林山觀音寺董監事會成員，今天拜會市長侯友宜，表達將匯聚大愛，捐助善款給新北市府盼撫慰台鐵太魯閣號事故罹難者家屬及傷者、協助度過難關。

捐款的會前幕僚作業原表達意願將捐款新台幣1600萬元，董監事臨時決定加碼，也同時要捐贈消防器材充實新北市救災能量，若經董監事會議核定後，捐款將超過1600萬元。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，事故發生後，看到心碎的家屬及傷者，董事們第一時間開會討論捐款，希望秉持觀世音菩薩救苦救難精神，對受難民眾實質幫助，也祈求菩薩保佑一切平安。

侯友宜表示，今天是罹難者在民間習俗的「頭七」，新北市有14名市民不幸罹難，另有傷者未出院，各界萬般不捨。非常感謝竹林山觀音寺的大愛，齊心協助家屬，也祈禱逝者安息、傷者早日康復。

侯友宜強調，市府成立捐款專戶匯集市民愛心後，將交由中央統籌運用，並清楚敘明為指定幫助新北市傷者及罹難者家屬，會公開透明資訊，接受各界檢驗，不辜負民眾的愛心。他說，愛心可鼓勵但不可濫用，捐款也不會因此影響肇事者責任，不減損政府的照顧責任。

侯友宜表示，竹林山觀音寺長年關心在地文化及弱勢族群，以往在八仙樂園粉塵爆事件、台南大地震、花蓮大地震等意外事故也積極協助傷亡民眾，捐助善款累積近新台幣5000萬元。新北將全力協助罹難市民治喪，完善人生最後一哩路。

捐款 侯友宜

延伸閱讀

傳核一廠109年挖破冷卻管 侯友宜：資訊應公開

板橋轉運站啟用 土地開發案投資25億擬112年開工

新北發函台鐵 盤整風險路段預警

發函台鐵全面清查 侯友宜提醒台鐵安全的重要

相關新聞

遠雄積極轉讓大巨蛋股權 柯文哲：該拿的錢拿到就好

台北大巨蛋預計最快今年年底完工、明年6月試營運，但中信慈善基金會董事長辜仲諒過去對外說，已找好台日泰首富組成的跨國團隊，...

台鐵太魯閣事故捐款 柯文哲：一個人捐兩個月

台鐵太魯閣號發生重大事故，衛福部事後設立賑災專戶接受捐款，台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，在議員陳建銘追問是...

悠遊卡6個月內殲滅敵軍？ 柯文哲承認誤判、太樂觀了

台北市長柯文哲任內因悠遊卡公司獲利減少，電子支付上線也落後其他業者，2019年面對質詢，誇口「6個月內保證能殲滅敵軍」，...

AZ疫苗12日擴大接種 柯文哲：輪到我就去打

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員等，台北市長柯文哲今赴議會...

影／太開心！HBL慧燈中學奪隊史首冠 球員把教練剃光頭

宜蘭私立慧燈中學在全國高中籃球聯賽中，以15戰全勝之姿拿下乙級總冠軍，不但是隊史首冠，更是宜蘭睽違25年來再度封冠；該校...

台中供5停2！今甲區復水 上班族曝停水2天的慘況

台中市「供五停二」以國道一號道路分甲、乙兩區停水，各區停水二天、供水五天，今天甲區復水，輪到乙區停水二天。住甲區的上班族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。