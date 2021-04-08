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柯文哲赴議會施政報告 為太魯閣號罹難者默哀1分鐘
台鐵太魯閣號事故釀50死超過200傷，台北市長柯文哲今赴議會施政報告，由於今天是太魯閣事故罹難者頭七，柯文哲施政報告前，提出為罹難者默哀，全體在場議員、首長站立默哀一分鐘。北市議員王鴻薇、闕枚莎、徐弘庭、陳炳甫、吳志剛等質詢組也提出權宜問題，向北市搜救人員獻上卡片及花束，表達敬意。
王鴻薇說，北市議會昨開議，已向罹難者哀悼過，不過這次北市派出45名搜救隊員，透過媒體報導搜救過程，讓大家的心，揪在一起，她們感謝台北市的救援隊員，不眠不休搜救，所以施政報告之前，要向北市救援隊表達最高敬意，並由消防局長吳俊鴻代表接下花束及卡片。
另外，北市議員王欣儀也提出，今是太魯閣號事件頭七，台北市民有10人罹難、50人受傷，趁今天議場議員、市府官員都在場，建議默哀一分鐘，藉由這太魯閣事件，讓市府官員惕勵。不過議長陳錦祥表示，昨大會開議已經默哀過。
但柯文哲施政報告前，介紹完北市府新任首長，包括研考會主委林育鴻、人事處長張建智、公訓處長周台竹、工務局長黃一平、公園處長黃淑如後，柯文哲也提出為罹難者哀悼一分鐘。
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