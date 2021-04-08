柯文哲施政報告 王世堅送10字：政治不難找回網軍而已

台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，針對柯文哲的網路宣傳大將、「網軍頭」邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理，傳出年薪達350萬元，王世堅在柯文哲上台報告前提出權宜發言，並送柯文哲10字「政治不難、找回網軍而已」。

另外，針對柯文哲228「一日北高」宣傳自行車運動，王世堅說，歷屆市長都編預算做自行車推廣運動，但只有柯文哲「假自行車之名，行行銷柯文哲之實」，106年花了87萬，108年花100萬，今年花95萬，平均每兩年一次，今年、民國110年利用228宣傳自行車，更是所有光環都被柯收割，「沒有最瞎、只有更瞎」。

王世堅說，行銷不力，柯文哲還怪體育局長李再立，要他自負政治責任，甚至還怪到自行車。王世堅今天的質詢有備而來，搬出一台摺疊式自行車，送給柯文哲，王世堅說，這是「你的最愛」就騎吧，上班、放假、天天騎。面對王世堅的質詢，柯文哲一度彎下腰綁鞋帶。

王世堅說，柯文哲常說政治不難，找回良心而已，因此他在車上刻字送給柯文哲「市長不難、專心市政而已」，還有「政治不難，找回網軍而已」。