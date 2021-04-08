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夜黑偷煉鋁還釀空汙 林口業者被抓到嚇傻
新北市林口一處隱密煉鋁工廠長期透過夜間作業躲避稽查，產生明顯空汙，環保局6日蹲點蒐證，查獲工廠從事廢鋁冶煉作業，現場依違反空氣汙染防制法告發並令其停止作業，最高可處2千萬元罰鍰。
過去該工廠透過夜間時段作業，並架設多支監視器，作業區距離工廠大門至少60公尺，若環保局的人上前稽查，業者只要關閉爐體就能規避。
長期布線下，環保局稽查員在工廠旁自行開闢小徑，6日蹲點埋伏，發現工廠外圍有空汙異味及機器運轉聲，便爬入工廠抓人。
經熱顯像儀確認，工廠正以280度以上高溫進行煉鋁，且未裝設空汙防制設備，直接排到空氣中，業者行為已違反空氣污染防制法第24條規定，除處以罰鍰外並命業者立即停工，避免該工廠持續造成空汙影響空氣品質。
業者被抓到後十分驚訝，因工廠旁山坡陡峭，沒留意環保局的人會從一旁出現，認罪後表示會尋找適合工業用地遷廠，避免造成環境汙染。
環保局呼籲，針對高汙染風險潛在區，會設置重案組進行監控，業者勿心存僥倖。
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