邱昱凱薪資引議論 悠遊卡公司：月薪約14萬餘元

悠遊卡公司日前宣布邱昱凱任總經理，年薪引議論。悠遊卡公司今天指出，邱昱凱月薪上限不得超過台北捷運公司總經理，由董事會訂定考核，邱昱凱月薪約新台幣14萬餘元。

邱昱凱接悠遊卡總經理後，年薪引議論，有報導指出北市府交通局為邱昱凱的薪資設條款。交通局發新聞稿表示，民國105年間訂定「台北市政府派任或推薦至悠遊卡投資控股股份有限公司及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」。

交通局指出，規範包含悠遊卡投資控股公司和轉投資事業的董事長、總經理薪資，若有特殊原因或考量，可專案報請北市府核准的條款。

交通局表示，訂定規範是要讓北市府派任或推薦至悠遊卡投資控股公司及其轉投資事業的董事長、總經理支薪有統一規範，且去年3月修正董事長、總經理不得超過北捷同級人員待遇。

悠遊卡公司今天發聲明稿指出，總經理薪資將依市府規範送董事會核定，月薪上限不得超過北捷總經理，並由董事會訂定考核辦法。

悠遊卡公司表示，總經理人事案未有特殊原因及考量，因此不會使用北市府在105年間訂定專案報請核准規定的條款。

悠遊卡公司指出，邱昱凱薪資是月薪加年終共14個月，年薪約200萬元、月薪約14萬餘元，會以此薪資提報6月間召開的董事會。

悠遊卡公司3月宣布，管理群副群長邱昱凱升任總經理，總經理薪資須經董事會核定，董事會尚未核定，且非媒體報導指稱300萬元。