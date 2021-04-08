環狀線板橋站土地開發案 預計年底招商

新北板橋轉運站今正式啟用，提供16條中長程客運路線，轉運站共構新北環狀線板橋站，新北市長侯友宜今表示，環狀線板橋站土地開發案預計今年底公告徵求投資人，投資金額預估25億元，徵得投資人後可於2023年開工。

新北板橋轉運站位於板橋火車站旁，今年農曆年過後開始試營運，歷經3周測試車輛進出動線、停車秩序等，並於專家學者的履勘，今起正式啟用。由於板橋轉運站、環狀線板橋站優先完工啟用，其餘樓層將以招商方式進行。

新北捷運局原定去年完成招商擬興建地上16層、地下7層的共構大樓，但該處位於新板特區精華地段，且一旁還有國家兒童未來館預定地，捷運局舉辦招商說明會時，不少業者認為容積率可再提高，否則與一旁建物「矮一截」。

新北捷運局土地開發科長楊博仁說，原本檢討量體增加的可行性，盼能極大化每個空間，但經過評估後涉及結構需補強，由於該站是已通車的站體，工程可行性較低，經檢討決定採原方案較佳。

新北市議員何博文去年也在議會中指出，環狀線板橋站推動聯合開發案，未來總樓地板面積1萬1350坪，但一坪大約55萬元招商，卻與附近的建物每坪上看73萬至92萬有落差，新北市府會虧很大。

楊博仁表示，有請招商顧問重新檢討，會比去年評估價格還要提高，目前預估一坪可到70萬元。侯友宜也說，環狀線板橋站開發完成後，可望挹注捷運建設的自償性經費約7.4億元，將帶動新板特區的建設發展。