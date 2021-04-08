淡水關渡橋跳水件數增加 議員要求設標語、預警裝置

淡水關渡橋接連發生民眾爬上橋頂想輕生的案件，為了避免類似情形重演，新北市議員鄭宇恩6日邀集相關單位辦理現勘，鄭宇恩表示，希望透過加設標語、增加攀爬難度，並增設攀爬預警裝置來改善。

鄭宇恩表示，今年3月底，一名男子於上午8點39分攀爬上關渡橋橋拱，出動雲梯等救護車輛及大量人力趕往營救，因正值通勤的尖峰時間，造成1個多小時的回堵；去年9月也有民眾爬上橋頂欲輕生，造成關渡橋兩岸道路大塞車，狀況近3小時才排除。

根據消防局提供資料，關渡橋跳水件數在2018年有8件、2019年及2020年分別有12及13.件，去年12月即曾由消防局辦理會勘，在今年1月由中和工務段鋸除自地面起算約2米高的維修梯（約7階）。但今年度至今仍發生有3件跳水案件。

鄭宇恩指出，雖然鋸除了7階維修梯，但切除斷面仍有1公分不等的突起可施力，要求公路總局在兼顧施工安全的情況下，盡速將維修梯切除處磨平、防鏽處理並重上細滑面漆，增加攀爬難度。並要求公路總局增設警示標語，包含愛惜生命宣導及法律規範，像是翻越橋面護欄或攀爬橋拱的行為都很可能觸犯「公路法」或「社會秩序維護法」而衍生罰鍰，希望民眾在翻越前能夠多花一點時間思考、平緩情緒。