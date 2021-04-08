這場音樂會有洋蔥！捐贈者女兒：器捐讓我爸爸回鄉了！

住基隆的邱姓退休公務員捐出2枚眼角膜遺愛人間，嘉惠北北基地區2名受贈者。他的女兒今天參與台中榮總器官捐贈感恩追思音樂會時分享，爸爸在世最大願望是捐大體，後因癌症選擇器捐，她在音樂會看到很多受贈者，想到很多人是因為爸爸受到幫助，覺得很欣慰。當她得知受贈者也在基隆，感動直說「器官捐贈讓我爸爸回到家鄉了！」

這場音樂會邀請台中榮總開院以來的器官捐贈者家屬、受贈者，以及器官捐贈移植醫療團隊交流分享，並由台中榮總院長陳適安與來賓、醫療團隊在研究大樓前的「植愛花園」種下桂花樹，象徵生命延續。眾人透過集體創作，將七色彩虹手印以手手相連印在彩虹牆上，象徵器官捐贈集眾人之力搭起生命續航的橋樑。

邱姓退休公務員的女兒回憶，她和二名手足從念小學都是爸爸父兼母職帶大，爸爸除了賺錢養家，還要打理家中大小事，對自己很節省，卻把最好的都給孩子，到了退休好好養老時，卻碰上癌症，但爸爸堅強面對，謝謝爸爸，她永遠把爸放在心中。

院方說，邱姓退休公務員到台中榮總就醫，從知道罹癌接受化療到末期住到安寧病房，他簽了器官捐贈同意書，也聯絡了教學醫院大體捐贈，並告訴女兒要完成這些願望。對於女兒詢問，邱先生說「反正最後也都要燒掉呀！不如把能用的給別人使用，不要浪費！」女兒感受他對生命的另一種體現跟奉獻的愛。

台中榮總移植醫學委員會執行秘書陳呈旭說，台中榮總是衛生福利部「器官勸募網絡計畫」中區責任醫院，自2010年起，每年舉辦器捐感恩追思活動，盼社會大眾聽見捐受雙方的生命故事，化為簽卡認同行動。