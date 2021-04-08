這場音樂會有洋蔥！捐贈者女兒：器捐讓我爸爸回鄉了！
住基隆的邱姓退休公務員捐出2枚眼角膜遺愛人間，嘉惠北北基地區2名受贈者。他的女兒今天參與台中榮總器官捐贈感恩追思音樂會時分享，爸爸在世最大願望是捐大體，後因癌症選擇器捐，她在音樂會看到很多受贈者，想到很多人是因為爸爸受到幫助，覺得很欣慰。當她得知受贈者也在基隆，感動直說「器官捐贈讓我爸爸回到家鄉了！」
這場音樂會邀請台中榮總開院以來的器官捐贈者家屬、受贈者，以及器官捐贈移植醫療團隊交流分享，並由台中榮總院長陳適安與來賓、醫療團隊在研究大樓前的「植愛花園」種下桂花樹，象徵生命延續。眾人透過集體創作，將七色彩虹手印以手手相連印在彩虹牆上，象徵器官捐贈集眾人之力搭起生命續航的橋樑。
邱姓退休公務員的女兒回憶，她和二名手足從念小學都是爸爸父兼母職帶大，爸爸除了賺錢養家，還要打理家中大小事，對自己很節省，卻把最好的都給孩子，到了退休好好養老時，卻碰上癌症，但爸爸堅強面對，謝謝爸爸，她永遠把爸放在心中。
院方說，邱姓退休公務員到台中榮總就醫，從知道罹癌接受化療到末期住到安寧病房，他簽了器官捐贈同意書，也聯絡了教學醫院大體捐贈，並告訴女兒要完成這些願望。對於女兒詢問，邱先生說「反正最後也都要燒掉呀！不如把能用的給別人使用，不要浪費！」女兒感受他對生命的另一種體現跟奉獻的愛。
台中榮總移植醫學委員會執行秘書陳呈旭說，台中榮總是衛生福利部「器官勸募網絡計畫」中區責任醫院，自2010年起，每年舉辦器捐感恩追思活動，盼社會大眾聽見捐受雙方的生命故事，化為簽卡認同行動。
陳適安說，器捐感恩追思活動向社會大眾傳遞生命力與愛的穿透力是不受限於形體的。同樣的，器官捐贈的完成需要醫療團隊合作無間、與時間賽跑的努力工作。我們不會枉費任何一位器捐贈者的大愛，也會發揮所長提供每一位受贈者專業的醫療照顧，持續在醫療上鑽研精進，讓器官捐贈的生命傳承在專業的支持下，可長可久。
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