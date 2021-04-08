傳核一廠109年挖破冷卻管 侯友宜：資訊應公開

新北市長侯友宜今天表示，對於傳出台電核能一廠挖破冷卻水管事件，新北市府希望台電對攸關核能安全的資訊，應該公開透明，中央應與地方政府一起面對核安議題。

聯合報今天報導，施工的包商去年12月21日在核一廠核島區西南角挖斷冷卻水管，只靠剩下的一條冷卻水管，吹哨者擔心反應爐少了冷卻系統，將會有重大核災疑慮。

新北市長侯友宜今天在參加新北市板橋轉運站啟用典禮後接受聯訪，媒體詢問，核一廠冷卻管遭施工挖斷事件，市府有沒有接獲通報。他說，核安永遠是最重要的事情，新北市核安監督委員會將會針對這些事詳細了解。

侯友宜隨後接見竹林山寺捐款代表後接受聯訪表示，新北市境內有核一廠、核二廠、核四廠，他重申，核能安全永遠是新北市重要的事，核一廠已經往除役方向進行。

他說，除役過程中，台電應公開透明資訊，並轉知地方。地方與中央一樣關心核能安全，對核一廠冷卻管破裂事件，期待並要求台電要資訊透明化，讓外界與地方政府可以即時掌握資訊，做好安全防護。

媒體提問，去年冷卻管遭挖斷事件發生後，新北市核能安全監督委員會有開過2次會議，但會議中似乎沒有提到此事。

侯友宜說，台電對於公開資訊不夠落實，期待中央與地方一起努力面對核安，希望台電可以很清楚告訴地方究竟發生了什麼事情，資訊必須公開透明，才能確保核安。

第一核能發電廠位於新北市石門區，109年12月31日與110年3月5日的2場由副市長兼新北市核安監督委員會主委謝政達、消防局副局長李清安主持的會議中，並沒有討論到挖破冷卻水管的意外事件。