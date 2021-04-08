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中和國管院老舊操場翻新 打造新北首座人工草皮操場

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
原國管院操場凹凸不平，下雨天容易積水。圖／中和區公所提供
原國管院操場凹凸不平，下雨天容易積水。圖／中和區公所提供

位於新北市中和區的原國防管理學院操場，是周遭員山、積穗地區近十萬人口重要的運動休閒場所，但因年久失修，地面凹凸不平，影響運動品質。中和區公所今年初啟動翻修工程，今日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。

原國防管理學院2009年遷移桃園龍潭後，占地5萬7000坪院區地上物，由十餘個政府機關借用，部份權責單位因人力缺乏、經費不足，委由區公所代為管理修繕。

其中原國管院運動場PU跑道及籃球場，是當地僅有的的開放式運動空間，今年初區公所啟動整修工程時，附近住戶看到工程圍欄，還一度以為是先前遭強力反對的「銀新生活城」又捲土重來，在當地引發議論。

中和區長賴俊達指出，由於操場年久失修、地面凹凸不平，造成排水不良、雨後積水，公所今年初起於操場換鋪PE纖維人工草皮跑道，籃球場改鋪PU地坪，讓附近居民有一個安全、舒適的運動空間。

賴俊達表示，PE纖維人工草皮跑道面積2865平方公尺、約867坪，為新北首座，具有滲水性佳、耐磨性強、抗紫外效能、不易燃等特性；籃球場PU地坪面積2372平方公尺、約718坪，也是中和最大，總工程經費688萬元。

今日操場完工啟用典禮，許多民代及住戶皆到場體驗，民眾看到嶄新的跑道，直呼相當開心。市議員張志豪也呼籲城鄉局，應加速改善周邊都市計畫道路，避免車輛回堵，提昇內、外員山地區交通連結性。

原國管院籃球場也改鋪PU地坪。記者吳亮賢／攝影
原國管院籃球場也改鋪PU地坪。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。記者吳亮賢／攝影
中和區公所今年初啟動原國管院操場翻修工程，今日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。記者吳亮賢／攝影

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