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北市逾千筆土地建物未繼承登記 總價值破123億

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市公布去年尚未申辦不動產繼承登記名單，有上千筆土地建物，總價值破123億元。圖／聯合報系資料照
北市公布去年尚未申辦不動產繼承登記名單，有上千筆土地建物，總價值破123億元。圖／聯合報系資料照

別忘了不動產遺產繼承登記！北市地政局公告今年度逾期未辦理繼承的不動產，共有1648筆土地、424棟建築物，有762名被繼承人仍未登記，總價值超過123億元；地政局表示，列冊管理15年未辦繼承登記不動產將由國產署標售，10年內仍未領取款項，將歸國庫，自身權益不可不留意。

依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申請繼承登記，繼承人超過1年未辦理繼承登記，地政機關於每年4月1日公告繼承人應於3個月內向地政事務所申請繼承登記，逾期未申請者即予列冊管理。

根據統計，1年內沒有辦理繼承登記不動產，價值高達123億元；而截至4月6日前，被列冊管理的土地有1萬8887筆，面積逾312公頃、建物2401棟，現值780億元。

地政局提醒，遺產繼承並無性別差異，任何性別均有繼承權，若不動產未辦理繼承登記，地政局會列涉管理，15年內沒有申請繼承登記，不動產就會移請國有財產署標售，所得將以專戶儲存，10年內被繼承人沒領取，就會歸屬國庫。

地政局表示，如遺產位於台北市，可向任一地政事務所申辦繼承登記，在其他縣市也能由北市地政事務所代收轉送。如繼承人數眾多，也可由一人代表申辦登記為全體繼承人共有，避免遭列冊管理。

遺產 北市 建築

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