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板橋轉運站啟用 土地開發案投資25億擬112年開工

中央社 / 新北8日電

新北市長侯友宜今天主持新北板橋轉運站啟用典禮時說，捷運環狀線板橋站土地開發案預計今年底公告徵求投資人，投資金額預估達25億元，擬民國112年開工，帶動新板特區發展。

與新北捷運環狀線共構的板橋轉運站，匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家共16條中長程客運路線，可與捷運及高鐵、台鐵轉乘，自3月16日起試營運，今天上午正式啟用。

侯友宜致詞指出，轉運站1樓規劃15席候車月台、6座售票窗口，以及旅客服務中心、便利商店、無障礙廁所及哺乳室等，2樓是旅客休息區，3樓為捷運環狀線板橋站；估計每年可發車約12萬車次、服務超過164萬人次。

當參觀各層樓至中控室，侯友宜不忘發揮警察本色，逐一確認每個畫面角度，還要求針對旅客排隊上下車、廁所等處要加強監控，強調是竊案、騷擾等容易發生的地點。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及近期台鐵太魯閣號因工程車釀禍，在捷運部分是否有相關防範措施。

他說，一但有東西掉落在捷運車體外或是軌道上，偵測系統將自動回報，讓列車能即時停止行駛，同時通報及封鎖現場，排除障礙並疏散旅客，平時不斷加強演也非常重要，這些都是SOP（標準操作程序）。

至於是否會施打疫苗，侯友宜表示，AZ疫苗第一批的施打狀況不理想，儘管中央首長帶頭施打，新北市施打率僅約1成，盼中央不斷以專業態度說明施打的好處，接下來第2批就輪到地方首長、防疫人員等，首長理應站出來，讓民眾因此願意接種，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗有7成的保護力，先保護好自己才能救別人。

捷運環狀線 侯友宜

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