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新北泰山汙水用戶接管啟動 2024年先做38％
尚未進行汙水用戶接管的新北市泰山區，今年將進行首個用戶接管工程「新北市泰山地區汙水下水道系統第三標工程」，3年內將接管1萬2千戶，預計2024年可完成38％汙水接管率。
新北市各行政區推動汙水接管速度不同，水利局表示，除台北市以外，地方政府都需要靠中央補助，近幾年又因中央財政困難補助變少，在審議過程也會選擇效益較高的都市計畫區補助，也影響非都市計畫區或都市計畫中接管後效益較差的接管速度。
新北市以淡水、林口接管率最高，接管用戶已超過原規畫數量，其次三重、蘆洲平均也達95％水準，除泰山之外，金山、萬里、石門等非都市計畫區也尚未啟動用戶接管。
泰山汙水下水道系統共分5個工程標案分年推動，主幹管去年10月完工，管網設置完後今年辦理用戶接管，預計於黎明、山腳、福泰、福興、楓樹、同興、全興、仁義等里展開，分3年執行，接管戶達1萬2千戶，接管率38％，整個工程全數完工預計接管2萬8千戶，接管率92％。
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