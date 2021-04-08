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公益團體與陳明義合辦「寶貝義起看電影」 陪度兒童節

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
台灣幸福基金會與陳明義共同發起活動「寶貝義起看電影」，活動氣氛熱絡。圖／新北市議員陳明義提供
台灣幸福基金會與陳明義共同發起活動「寶貝義起看電影」，活動氣氛熱絡。圖／新北市議員陳明義提供

台灣幸福基金會與新北市議員陳明義共同發起活動「寶貝義起看電影」邁入第5年，邀請孩子在兒童節一起看電影，現場提供600個位置讓家長及孩子免費欣賞剛上映的的影片「煙囪小鎮的普佩」，短短不到一天時間已經報名額滿，活動氣氛也相當熱絡。

今年主辦單位還特別邀請到新北夯翻天的百貨公司宏匯廣場一同參與，活動當天還貼心準備了禮物包贈送給來參加的孩子們，希望讓孩子可以度過一個印象深刻的兒童節。

陳明義表示，「寶貝義起看電影」今年已經五歲了，去年因為新冠肺炎疫情影響停辦一年，今年團隊考量疫情在可控制的範圍下決定續辦，今年活動除提供一般家庭的孩子與父母參與外，還邀請到新莊家扶中心的小朋友和家長一同觀影。

今年參與的小朋友除了看電影外還可以獲得基金會、宏匯廣場、湯姆熊所準備的禮物驚喜包，有基金會每年都會為孩子準備的乖乖餅乾、宏匯廣場、湯姆熊準備的可愛零錢包、卡通鉛筆、遊樂場代幣，希望藉由活動以身教、環教讓孩子學會懂得付出與珍惜。

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