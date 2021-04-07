獲前瞻計畫補助 新莊整治惡臭潭底溝有譜

新北市新莊潭底溝長期發臭，過去水利局嘗試改善效果不彰，今年成功爭取前瞻經費，明年起將投入共5億整治，包括改建潭底溝抽水站、設備更新與改善水路，降低發臭可能，最快2024完工。在地議員建議，趁現在水不多，水利局能先打撈底泥，完工後在安全許可下也要替周邊美化提出規畫。

潭底溝流經樹林、南新莊一帶，最後匯入塔寮坑溪，因潭底溝跟塔寮坑溪渠底幾乎是平的，如果塔寮坑溪水夠，潭底溝就流不進去。水利局先前嘗試在潭底溝抽水站前做渠道底子溝，並透過清淤泵抽水進塔寮坑溪，但仍無法改善潭底溝惡臭現象。

今年初新北市爭取到前瞻預算，規畫5億整治潭底溝，水利局表示，改建潭底溝抽水站是計畫重點，會計算潭底溝的常流量，加大清淤泵抽水量，另外也會把抽水機換新並將前池加深，等完工後若遇上豪大雨特報，可以事先預抽讓水位降低，增加滯洪空間。

新北市議員鍾宏仁表示，趁著乾旱期，即時一點的作法建議水利局可以先打撈底泥，再增設子母溝加快流速。水利局認為，是否增設子母溝或其他能弄順水路的方法未來會再研議。

鍾宏仁指出，隨著汙水接管率提升，未來雨水、汙水分流是趨勢，在確保能防洪下，潭底溝周邊綠美化也希望水利局之後能與在地民眾討論提出規畫。

水利局統計，南新莊汙水接管自2011年起分15標進行，已完成接管長度50.43公里，接管124927戶，接管率77.41％；今年12月將完成第7標接管，接管率預估可突破8成。

除水利局外，環保局長程大維在市政會議也指出，已經將潭底溝納入河川流域治理平台中，不過年初水質檢測還是嚴重汙染，會跟各局處合作定期討論，採深度稽查專案來管制沿線超過20家電鍍跟金屬表面處理業，防止重金屬廢水排放。