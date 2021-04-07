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邱昱凱高年薪引議論 藍綠議員質疑柯文哲掩護

中央社 / 台北7日電

悠遊卡公司日前宣布邱昱凱任總經理，年薪引議論。台北市長柯文哲今天稱若要求薪水低，卻做很多事，是製造貪污溫床；藍綠議員質疑柯文哲說法是要掩護邱昱凱薪資議題。

柯文哲今天出席瑞光社會住宅招租記者會，被問及邱昱凱年薪議題時說，他不曉得邱昱凱薪水，但最近有調整6大公司薪資，若要求每個人薪水低，卻做很多事，反而是製造貪污的溫床，他不贊成。

對此，民進黨議員王世堅接受媒體聯訪時說，若依柯文哲說法，不給邱昱凱高薪，邱就會貪汙，此說法是汙衊公務員，柯文哲應道歉，柯文哲說法是要掩護邱昱凱年薪議題。

民進黨議員許家蓓指出，柯文哲認為低薪是製造貪污的溫床，但依專業核薪是天經地義，雖北市府對悠遊卡公司高層薪資，不具強制力，若不想讓外界批評酬庸，柯文哲應對外說清楚。

國民黨議員秦慧珠說，柯文哲邏輯不通，高薪跟貪污非同件事，邱昱凱薪資高，其他局處首長是否比對，這樣是否造成其他人事問題，柯文哲應說清楚。

此外，媒體報導，北市府交通局為邱昱凱打造邱昱凱條款。交通局長陳學台接受媒體電訪時說，民國105年就訂定此條款，規範悠遊卡公司總經理、董事長薪資，不可超過台北捷運同級人員的2倍薪水。

陳學台表示，此條款去年修正拿掉「2倍」，改成不可超過與北捷同級人員薪資。而「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准」規定，同樣是在105年訂定，至於邱昱凱薪資由悠遊卡公司開董事會才能決定。

悠遊卡公司指出，邱昱凱任總經理薪資會在6月董事會上核定，目前先領原本職務薪水，屆時再補。

悠遊卡公司3月間宣布，管理群副群長邱昱凱升任總經理；總經理薪資須經董事會核定，董事會尚未核定，且非媒體報導指稱為新台幣300萬元。

柯文哲 薪資 悠遊卡 秦慧珠 王世堅

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