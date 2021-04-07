體驗眷村、穆斯林文化 新北圖書館推多元閱讀活動

眷村是台灣獨特的移民文化之一，新北市立圖書館在4月10日規劃眷村懷舊及齋戒月活動，館長王錦華表示，民眾可來館內體驗眷村懷舊、走訪清真寺嚐鮮開齋飯，感受不一樣的多元閱讀體驗。

王錦華表示，汐止分館此次邀請到台灣首位獲得義大利波隆納書展拉加茲童書獎的繪本創作者孫心瑜，將開箱「老皮箱歲歲念：眷村拾光」繪本，說眷村老故事，帶大小朋友認識眷村文學。

搭配新書分享會，汐止分館同時布置了眷村風味的多媒體放映室，紅磚牆、竹籬笆、跳房子遊戲、古早童玩、以及經典懷舊電影播放，讓讀者可以感受眷村的生活面貌。圖書館也提供旗袍出借服務，只要借書，便可免費旗袍體驗，讓民眾除了拍照，還可以一窺眷村的生活面貌。

另外，一年一度的穆斯林齋戒月將從4月13日開始，類似台灣過年的「開齋節」，更是伊斯蘭教每年最重要的節日之一。中和分館特別在4月17日推出「與穆斯林一起過齋戒月」活動，將帶民眾走進台北清真寺，實際體驗齋戒月的開齋祈福儀式，並與穆斯林朋友一同享用充滿異國風味開齋飯，認識伊斯蘭文化。

即日起至4月16日止，只要到中和分館借閱5本書籍，即可免費報名參加，歡迎體驗穆斯林的開齋節。名額有限，額滿為止。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。