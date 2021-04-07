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瑞芳山尖路出入通道被封 地方盼盡快解決

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區石山里山尖路131號設下圍籬，封閉河谷附近居民出入通道。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區石山里山尖路131號設下圍籬，封閉河谷附近居民出入通道。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區石山里山尖路131號房舍前因屋主設下圍籬，影響河谷附近居民出入通道被封，至少十來戶受到影響，為此瑞芳區公所今(7)日辦理會勘進行協調，包括九旬長者等在地住戶都前來表示無奈，且擔心五月的金瓜石媽祖遶境受到影響，希望地方盡快想出解套方法。

因為金瓜石山城地形，住戶依山而建，不一定有柏油馬路經過家門口，通常會有步道串聯社區，通行歷史都超過百年，而過去石山里三安社區的居民，要往來金瓜石車站、瓜山國小、台金公司，都會行經山尖路131號房舍前，算是社區的既有通道。

石山里長吳乾正表示，在地居民都認為這條出入通道，串連水圳橋及石山、三安兩社區，一旦封起出入相當不方便，雖有一條通道往五府宮，但需要穿過廟宇及階梯陡上，包括倒垃圾、老人家拜訪鄰居都非常不便，但屋主蔡先生認為多年來想保障私人住家安全、不被干擾而封路，今天現場會勘也建議屋主，在5/4開放通行，以保障金瓜石媽祖遶境路線順利，並得其同意，目前遊客如要從三安社區前往水圳橋，建議小心繞路，勿穿過圍籬影響安全。

金瓜石 瑞芳

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