防關渡橋成跳河熱點 市議員盼能防止民眾攀爬

上個月底「關渡大橋」有民眾攀爬到橋拱頂端，經消防隊出動數十員人力，還有4到5部車輛到關渡橋救援，造成來往淡水八里甚至到五股交通癱瘓，對此新北市議員鄭宇恩邀集了新北市消防隊、警分局、公路總局來到關渡橋會勘，希望能夠想辦法防止民眾攀爬關渡橋。

根據消防局提供資料，關渡橋跳水件數在2018年有8件、2019年及2020年分別有12及13.件，去年12月即曾由消防局辦理會勘，在今年1月由中和工務段鋸除自地面起算約2米高的維修梯(約7階)，但今年度至今仍發生有3件跳水案件。

新北市消防第三救護大隊長黃弟勝表示，過去這三年，關渡大橋的緊急救援就有高達36件數，平均每個月就會有一件，每一次救援都要花上2個小時的時間，對於消防資源或是周邊交通都造成很大的影響。而能夠輕易的攀爬就是因為關渡橋拱留有工程維修梯通道，不過去年底公路總局也為了不讓民眾攀爬將底層的支撐架去除，但還是有人藉著不平整的表面來攀爬，因此市議員鄭宇恩也將提出三點的改善方式。

新北市議員鄭宇恩表示，未來將會要求主關機關，公路總局增加橋拱攀爬困難度，將已經鋸掉移除的維修梯切口磨平、重上細滑面漆。同時加設提醒標語，加強宣導愛惜生命，並提醒相關法規罰則，希望攀爬前能多花一點時間思考、平緩情緒，再來研議設置預警裝置，也希望大家都能珍惜生命，如果面臨有情緒及心理上的相關問題，應該積極尋求正當管道協助。

鄭宇恩表示，為了要在發現異狀時能第一時間通報消防局，並明確掌握跳水點位置，此次會勘也請公路總局研議設置預警系統，透過CCTV或其他裝置即時提出警示，增加救災反應時間。鄭宇恩也呼籲，最重要的還是民眾珍惜生命，面臨有情緒及心理上的相關問題，可以透過新北市衛生局社區心理衛生中心專線02-22572623、張老師專線1980、生命線1950、自殺防治專線1925尋求協助。

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