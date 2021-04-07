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學童用雙語關懷 瑞芳托老中心長者開心學英文
瑞芳區共五國小聯合辦理雙語課程，以外語來上社會課程，其中為了帶學生認識高齡化的社會結構，以及政府的公共托老中心服務，昨(6)日學生們前來明燈托老中心進行雙語關懷，老人家學習快，英文單字能親易上口，更以摺紙贈與小朋友，開心互動談天。
瑞芳明燈公共托老中心主任周倩蘋表示，很高興包括瑞芳、瑞濱、義方等國小策劃這次與明燈公共托老中心的雙語交流活動，雖然因為防疫人數上的限制而只有瑞芳國小兩班的學生到場，另兩校也特地製作了給長者們的英文信，並以影片錄製內容，相當有心。
八九十歲的長者們剛開始聽到要交流英文，不免稱自己沒上過學校很緊張，但是透過學生歌謠、直笛表演，好像看到了自己的孫子、曾孫般很親切，再經由一對一聊天，漸漸釋懷，其實單字包括「How are you」、「I`m fine」都不會太難，很快地老人家都能琅琅上口，其他長輩也就不甘示弱，各個激起學習興致，很開心有這次活動，讓老人家能感受不一樣的語言文化，還能有與孩子們交流撫慰心靈的時刻。
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