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馬路上等車太危險 汐止水溝加蓋增候車亭

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區樟樹二路與山光路口民眾都等站在大馬路上等公車，市議員張錦豪希望在緊鄰的大排上加蓋增設候車亭，解決問題。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區樟樹二路與山光路口民眾都等站在大馬路上等公車，市議員張錦豪希望在緊鄰的大排上加蓋增設候車亭，解決問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹二路與山光路口的公車站牌，因位於轉彎處，再加上沒有公車候車亭，民眾都等站在大馬路上等公車，相當危險，只是路不寬，一直沒有辦法設置候車亭，所以，市議員張錦豪今(7)日就再度邀請相關單位會勘，因為路幅有限，希望在緊鄰的大排上加蓋，增設候車亭，解決問題。

民眾說，在山光社區站等公車真的很危險，在馬路上等車，再加上這個地方是轉彎處，每次下車也有點恐怖，希望站牌能夠往前移一點，也做候車亭。

山光里長陳永松指出，這邊的里民反應站牌在轉角處很危險，所以，拜託賴委員還有張議員來辦會勘，包括做一個候車亭讓民眾等車很安全方便。另外，就是路比較狹窄，希望能夠延伸往外圍出去，拓寬一點。

市議員張錦豪表示，要做候車亭牽涉到路不夠寬，必須要設置在水溝的上方，所以，今天邀請了高公局、地政局、工務局等各單位協調，那因為候車亭會設置在水溝的上方，所以，會先將環境做整理，接著請市府養工處在六月底完成開四米寬的開口，水溝加蓋板後，由交通局在七月底完成候車亭，改善居民搭乘公車安全及環境衛生。至於路幅太窄，我們希望能夠山光路的路幅往外延伸一點到水溝外緣，所以，也請他們保留腹地，讓山光路的公車行經更順暢。

公車 汐止

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