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2021台北傳統市場節登場 20間水餃店競逐「人氣王」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府邀集超過20家人氣水餃名店角逐「水餃大賞霸主」。記者鍾維軒／攝影
台北市政府邀集超過20家人氣水餃名店角逐「水餃大賞霸主」。記者鍾維軒／攝影

2021台北傳統市場節於4月10日、11日在花博公園登場。今年以「特級水餃大賞」為主題，邀集超過20攤傳統市場名攤，目標爭奪全台北市場人氣水餃大賞霸主頭銜，成為最讚水餃；參賽的水餃口味也相當特別，像是叻沙、茴香羊肉和四季豆都令人垂涎三尺。

今年蒐集市場水餃名攤，包括有採用在地精選的「剝皮辣椒水餃」、「三星蔥水餃」、「絲瓜雞肉水餃」，以及富南洋風味的「叻沙水餃」、中東特製的「茴香羊肉水餃」等，顛覆對水餃的想像。

產業發展局長林崇傑致詞時表示，過去一年受到疫情影響，生活消費習慣轉變，減少外食，增加在家自煮的頻率，因此如何把握這群新興自煮族，將是今年度市場節的重點。

市場處表示，統市場節活動從4月10日至7月中旬，總預算為新台幣400餘萬元，「特級水餃大賞」將在本週末競逐天下第一攤評審團獎，由秘密客評比，7月中旬將公布前3名。

多次獲得水餃王的「多餃舍」，今年度推出拿手「干貝水餃」，選用日本一級干貝入餡，水餃皮更獨家特製，額外加入「菠菜」調味；而日本餃子職人冠軍的大直市場「曾餃子」使用花蓮剝皮辣椒，新鮮食材每日直送現場包製。

還有首次參加的中崙市場「一起叻沙吧」，新推出南洋風味的叻沙水餃，以斑蘭葉、自製叻沙醬、椰奶、小白菜等調味。

市場處說，民眾參加活動使用悠遊卡或悠遊付，就能以10元銅板價購買水餃限量2000顆，帶環保袋可至服務台換當季農產品。

台北市政府邀集超過20家人氣水餃名店角逐「水餃大賞霸主」。記者鍾維軒／攝影
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