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低薪事多是貪汙溫床？ 王世堅嗆柯文哲：不道歉就走著瞧

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員王世堅表示，柯文哲「貪汙說」對於全國公務員是種汙衊，要求道歉否則「小心一點」。記者胡瑞玲／攝影
北市議員王世堅表示，柯文哲「貪汙說」對於全國公務員是種汙衊，要求道歉否則「小心一點」。記者胡瑞玲／攝影

有「網軍頭」之稱的邱昱凱，今年3月接任悠遊卡公司總經理，更傳出其月薪25萬、保障年薪14個月，年薪高達350萬元，柯文哲今受訪時表示不知道邱的薪資，但認為要求每人低薪、事多，最後將成為製造貪汙的溫床；針對柯「貪汙說」，北市議員要求向全國公務員道歉，還嗆聲說「柯文哲，小心一點」。

柯文哲今表示，不清楚邱昱凱薪資為何，但說「萬一邱沒拿到350萬，是要補貼他還是怎樣？」並提及北市最近針對六大公司薪資進行調整；柯說，他主張效仿新加坡，薪水高、但人不用這麼多；反觀台灣要求每個人低薪、事多，最後只是成製造貪汙的溫床。

對於柯文哲的「貪汙說」，議員王世堅批，按照柯說法，若不給邱昱凱350萬年薪，邱昱凱就要去貪汙，這對奉公守法、中規中矩的全國公務人員是種汙衊、糟蹋，「邱昱凱何德何能？悠遊卡公司是因爲他才得救，業績大幅成長、卡數翻多嗎？沒有，只因他是柯文哲的網軍頭」。

外傳柯文哲去年在市長室會議拍板通過「市府主管並捐助成立基金會行政法人及六大公司董事長執行長總經理副執行長薪資及獎金發放原則」，其中加一條「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准」，藉此訂定「邱昱凱條款」，王世堅說，柯文哲想掩人耳目，但就是「先上車後補票」，幫邱昱凱開一道大門。

王世堅表示，柯文哲過去說「政治不難，找回良心而已」，他要告訴柯，「政治不難，找回網軍頭目而已」，對於柯說公務人員在公家機關做的事情多、薪水給的少，就是貪汙起源這句話，要向全國公務員道歉，並嗆聲說，柯文哲若不道歉，大家議會走著瞧，明天就開議，「柯文哲，小心一點吧」。

針對柯文哲受訪時提到調整六大公司董事長、總經理薪資，北市交通局長陳學台表示，北市府去年修改規定，悠遊卡投控及悠遊卡公司董、總座薪資，從原本的最高不得超過北捷董、總座的2倍薪，修正為不得超過北捷同級人員待遇。

陳學台指出，針對「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准」，此條是在2016年就已訂定，但邱昱凱薪資仍由悠遊卡公司下次董事會決定。

北市議員王世堅表示，柯文哲「貪汙說」對於全國公務員是種汙衊，要求道歉否則「小心一點」。記者胡瑞玲／攝影
北市議員王世堅表示，柯文哲「貪汙說」對於全國公務員是種汙衊，要求道歉否則「小心一點」。記者胡瑞玲／攝影

柯文哲 薪資 貪汙

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