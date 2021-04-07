張其強升新北副秘 TVBS前主播接任觀旅局長

新北市府今公布，新北副秘書長由原觀旅局長張其強升任，觀旅局長則由TVBS新聞台前主播張愛晶接任。新北市政府發言人蔣志薇說，張其強在疫情期間把新北歡樂耶誕城辦得有聲有色，盼借重張的創意和溝通能力，協調、督導相關局處合作行銷新北市。

蔣志薇表示，張其強資歷完整，疫情期間的新北歡樂耶創造十年來最多的到訪人次，張也並成功推廣「淡蘭古道」和「青春山海線」等旅遊品牌，9日起升任新北副秘書長。

蔣志薇說，新任觀旅局長張愛晶進入新聞界20年，期間亦於實踐大學開設媒體與社會以及流行性商品行銷課程，理論與實務經驗兼具，希望藉由她的專長將新北市的觀光旅遊品牌推向國際。