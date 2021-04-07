第一果菜、魚市場改建 北市環評闖關成功

北市環評會今通過第一果菜及魚類批發市場改建案，委員指出，批發市場最大的問題就是老鼠，但2月只抓到2隻老鼠，3月更抓不到，質疑開發單位施工打草驚蛇，老鼠早就往住宅區逃；有委員也要求開發單位要預想20年後的發展，部分停車格必須安裝電動車充電樁。環評大會最後要求1個月內補正委員意見，並送環保局核備。

北市府斥資新台幣150億元投入第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，設計黃金級綠建築，今天通過環評審查，要求開發單位於1個月內依照委員與相關機關所提意見，補充修正，經環評會確認後，送交環保局核備，才能施工。

委員李培芬表示，過去批發市場鼠害嚴重，希望開發單位能趁改建時清理溝鼠，但2月只抓了2隻老鼠、3月還掛零，質疑執行單位「不怎麼行」，也可能開發單位早就打草驚蛇，讓老鼠往住宅區跑，若有鄰里長反應，代表問題很嚴重。

北市市場處說，2019年8月環評會就要求要清理溝鼠，10月進行開工前的密度監測，並投藥捕鼠，降低老鼠數量，所以目前果菜市場沒有太多老鼠，而漁市場因為腥味比較重，也有做一次性滅鼠工作。

李蓓芬也要求開發單位承諾，建築綠美化不要使用外來種植物，雖然臚列多項植物，但不要亂種，反而破壞景觀， 而原有的外來種植物若要補種，也不要使用外來種；開發單位當下同意。

委員林文印說，建築物使用年限長，應思考20年後趨勢，停車場須預留電動車停車空間，並附設充電樁等相關硬體設施，營運期間車輛、人潮進出，開發單位也要規劃空氣品質監測系統與智慧化通風。

委員楊之遠和陳起鳳則指出，市場內的有機廢棄物，像是葉菜類外葉或腐敗水果數量龐大，要求營運過程要集中管理、專業處理，並說明具體規劃。

市場處說明，要集中管理廢棄物很困難，光是農產公司一天就有400公噸高麗菜，廢棄物高達3分之1，因此希望農友能在產地處理外葉，使用重複包裝，減少使用一次性竹籠，然後讓承銷人知道該農友產品，取得拍賣優勢；電動車相關硬體設施，則是會保留10%停車格施做。

萬大魚類批發市場中繼市場已完成、第一果菜批發市場中繼市場預計今年完工，接著進行第一果菜批發市場興建，預計2024年完成；魚類批發市場與主體預計2027年完工；全區景觀工程與地面設施預計2028年完成。