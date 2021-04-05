談太魯閣號事故 柯文哲：先解決當前問題

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，台北市長柯文哲今天表示，這事故不會是單一事件，要系統性去檢討，當務之急是解決當前問題，最後才是追究責任。

柯文哲今天赴界宿人文會館弔唁太魯閣號事故罹難者後接受媒體聯訪，他引用「瑞士乳酪理論」表示，通常這種重大事件的發生都是有很多因素累積起來，而不是因為某個單獨的原因，不是單一事件，要系統性、完整地去檢討，再一樣樣解決。

對於交通部長林佳龍為了太魯閣號事故請辭，柯文哲說，遇到重大事件有3件事得做，當務之急是解決當前問題，接著是預防以後再度發生，最後才是追究責任，順序要對，現在鐵路還沒通車、救災工作沒完成、傷亡者撫卹還沒處理，應先把這些問題解決。

他強調，比起解決問題、預防再度發生，一個人的去留反而不是那麼重要，有時候留下來承擔更困難。

至於後續撫卹處理，柯文哲說，台北市有一定的機制，社會局、民政局與殯葬處都會給予最大的協助。

台鐵408次太魯閣號列車是在2日上午9時28分於清水隧道北口前發生事故，太魯閣號列車撞上從邊坡滑落的工程車，造成出軌重大傷亡。