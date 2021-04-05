市府修剪路樹被嫌剪過頭好熱 台南工務局：憂雨季肇禍

今年雖然少雨，但因應即將來臨的雨季，台南市政府工務局從1月起就積極修剪行道樹，但又有民眾反應修剪太多，會減少遮蔭，尤其是天氣漸漸變熱，光禿禿的路樹讓人「看了就熱」，工務局表示，目前對於行道樹的巡查與修剪，都有標準作業流程，應該不至於有修剪過頭的情況，主要為了避免雨季來臨，路樹萬一傾倒或斷枝，可能造成人車受損，還是必須依規定修剪。

工務局定期自1月初針對重要道路開始修剪路樹，至3月底已完成4720棵的路樹，將持續修剪目標1萬8000棵。最近有民眾反應，原本茂密路樹可以為行人遮蔭，但修剪的太過度，以致遮蔭效果大打折扣。

工務局表示，有時路樹茂盛，反而成為車輛行駛中擋住視線或拉扯樹枝等障礙，危害到交通安全，因此，在修剪路樹時除一定依照規範外，同時更要以維護民眾安全第一為考量。

工務局表示，為維護行道樹美觀、健康的生長，也為確保用路人行車安全，針對全市112條重要道路，每月皆會派員定期巡查，針對樹木傾倒、樹葉茂密下垂、樹木竄根、樹木枯萎、交通號誌及監視器遮蔽等項目做例行巡檢並填寫巡查表。

同時針對86座大型公園定期巡查園區內樹木，若發現有立即影響安全之情形也會立即處理，避免影響民眾，同時針對巡查發現樹木有枯萎或生長情形不佳，也會另外委請樹木專家學者現勘，並提供後續處理建議以維護樹木美觀、健康的生長。