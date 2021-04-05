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北市府同仁女兒太魯閣號罹難 柯文哲：能幫盡量幫

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台鐵408次太魯閣號撞車事故後，台北市長柯文哲今前往靈堂弔唁並首次受訪。記者潘才鉉／台北報導
台鐵408次太魯閣號撞車事故後，台北市長柯文哲今前往靈堂弔唁並首次受訪。記者潘才鉉／台北報導

台鐵408次太魯閣號撞車事故後，台北市柯文哲今前往靈堂弔唁並首次受訪，柯文哲表示，今日弔唁的罹難者劉詠綺小姐，是一名職業軍人：另外此次罹難者中，其中一名是台北市政府公務司機的女兒，昨晚有打電話給死者爸爸，能幫盡量幫，希望他們盡快走出悲傷。

柯文哲今前往靈堂弔唁罹難者劉詠綺小姐，北市府表示，劉詠綺為職業軍人（士官長），任職於國防部，未婚與家人同住，原計畫與朋友同往台東旅遊，不幸罹難。

北市府表示，劉父提到因夫妻二人皆年邁，不諳後事處理相關行政流程，希望市府可以派人協助其處理劉小姐身後事宜，包含遺產及相關補助等，已請大同區公所了解並掌握劉父的需求，民政局將會盡力協助。

至於北市針對傷亡者的慰問機制？柯文哲表示，後續慰問包括殯葬，台北市都會給予最大協助。

另外，台北市副市長黃珊珊今日在臉書表示，昨天晚上接到電話，才知道有一位市府同仁的小孩也在火車上不幸罹難，不知道該怎麼安慰該同仁，只能告訴該同仁安心處理，不用擔心工作，市府會全力協助。

柯文哲表示，有一名罹難者是台北市政府公務司機的女兒，大家都是在同一棟市府大樓上班的，昨晚有打電話給該名同仁，就是死者的爸爸，告訴他可以幫盡量幫，希望他們盡快走出悲傷。

北市 柯文哲 軍人

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