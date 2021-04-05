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清明掃墓型態改變 新北線上追思人數增3倍

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
過往出門掃墓的傳統，隨著疫情影響與年輕世代思維改變，線上追思成為另類熱門選項。圖／新北市殯葬處提供
過往出門掃墓的傳統，隨著疫情影響與年輕世代思維改變，線上追思成為另類熱門選項。圖／新北市殯葬處提供

去年疫情爆發，影響民眾出門掃墓意願，今年清明連假疫情雖有趨緩，但改變掃墓型式已成為趨勢，新北市民政局所推出線上追思，在大力推廣下，參與人數比去年多3倍。殯葬處長黃秀川認為，不只是疫情，少子化、年輕世代的思維，都是改變傳統掃墓形態原因。

民政局往年線上追思使用人次約2千人，直到去年受疫情影響，增加到近7500人，今年將線上追思升級2.0，推出如改善操作介面、動態影片當背景、RWD響應式網頁等，在環保葬區也新增上傳相片功能。

截至下午3時，線上追思累計使用人次已超過3萬人，是去年人數4倍，跟往年比較增加超過10倍，殯葬處長黃秀川表示，線上追思人數的增加，除疫情之外，跟不同年齡層生活經驗以及觀念轉變都有關係。

黃秀川指出，單看掃墓人數，有些祖先有上百人來祭拜，有些則沒有人來，近幾年在殯葬處辦理遷葬過程中，有4成是沒有後代子孫來處理，一方面是少子化，另方面年輕人的重視程度也不如過去。

年輕人平時忙於工作，許多人連假還無法返鄉祭祖，黃秀川認為，今年市府推廣線上追思，比較起長輩，年輕世代接受程度更高。

據民政局統計，連同前1周假日加上清明連假4天，新北19座公立納骨塔累計超過13萬人次前來掃墓。掃墓專車方面，民政局推出五股、鶯歌、三峽、八里、淡水、中和、樹林等接駁路線，平均每日搭乘人數破4千人。

民政局表示，連假期間配合防疫，納骨塔都會實施人流管制，並在戶外搭設開放式棚架，民眾進到納骨塔也會要求全程戴口罩、量體溫並禁止飲食；另外也嚴格落實每趟掃墓專車消毒及相關防疫措施。

為落實防疫政策，民眾進入新北市各公立納骨塔都要量體溫、戴口罩並實施人流管制。圖／新北市殯葬處提供
為落實防疫政策，民眾進入新北市各公立納骨塔都要量體溫、戴口罩並實施人流管制。圖／新北市殯葬處提供

疫情 連假

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