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蘆洲、汐止水肥投入站出現廠商投標 最快5月動工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蘆洲水肥投入站預計設置在蘆北，該廠房占地約70平方公尺，最快可能5月就會動工。圖／新北市環保局提供
蘆洲水肥投入站預計設置在蘆北，該廠房占地約70平方公尺，最快可能5月就會動工。圖／新北市環保局提供

新北市為解決水肥問題，決定在蘆洲、汐止設置兩處水肥投入口，引起爭議，不過市府仍照原訂計畫於3月23號辦理首次公開招標，卻因為僅有1家廠商投標，不符合規則導致流標，市府3月30辦理二次招標，由另一家廠商成功標下，工程經費為4259萬。市府6日將召開決標會議，若無問題，將於5月初動工，預計10月完工。

雙北去年爆發水肥大戰，台北市不願再讓新北市車輛運送水肥至迪化汙水處理廠，引發一連串爭議及問題，新北市府評估後，決定在蘆洲、汐止增設水肥投入口，再利用汙水截流管將水肥運至八里汙水處理廠。

「新北市汐止污水抽水站及蘆洲截流站水肥投入站設置工程」3月12日公告上網，經費4259萬元，3月23日辦理第1次招標開標，但只有一家廠商投標，依規定，首次招標須有3家廠商參與投標才可完成作業，故流標。

據了解，市府於3月30日辦理第二次公開招標，首次投標的廠商因故放棄，換成另外一家廠商來投標，程序順利，由於此案是有利標，不用議價，因此若6日市府辦理的決標會議順利，即會由該廠商施工，預計5月動工。不過因為地方反彈聲浪大，有民代已預告，若到時開工，他們將有所動作。

新北市議員李坤城指出，市府準備水肥投入站工程時，完全沒與民意代表溝通，也沒給明確告訴地方鄉親為何選擇這兩處地方，若連這些都做不到，沒辦法說服民眾，就不應貿然動工，如果真的開始施工，地方民代將有所反制，為鄉親爭取權益。

新北市環保局回應，設置水肥投入站需要尋找人煙稀少且擁有足夠的空間的抽水站，他們評估新北市各大抽水站後，才決定在蘆洲、汐止設置。他們為了將影響降至最低，會設置密閉的水肥投入站，讓車子能夠進去作業，不讓味道飄出。

環保局表示，他們會持續與議員、地方里民再溝通，希望能夠讓他們理解市府立場以及在此設置水肥投入站的原因。

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