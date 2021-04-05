濃霧冒命高空垂吊整坡 陽金公路邊坡穩固6月完工

北市士林區陽金公路位於馬槽橋與馬槽花藝村間路段的台二甲線11公里處，今年2月農曆年假期間，因連日大雨導致邊坡坍方事故，交通一度中斷，北市新工處緊急調派機具進廠處理，雖目前已恢復雙向通車，但考量邊坡仍不穩定，因此進行穩固作業，預計今年6月中旬全面完工。

新工處工務科長蕭志龍指出，本事件坍方長度約42公尺、邊坡縱高約46公尺、改善面積約1932平方公尺，坍方土方體積約1920立方公尺，將近有5個籃球場大的面積，需處理範圍不小；陽金公路為迎風面，常有降雨及大霧，工人在大霧中以高空垂吊方式掛網整坡、打設岩釘穩固坡面，讓作業過程更加艱辛。