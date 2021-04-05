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濃霧冒命高空垂吊整坡 陽金公路邊坡穩固6月完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽金公路今年農曆年連假期間發生邊坡崩坍事件，穩固改善工程預計6月中完工。圖／北市新工處提供
陽金公路今年農曆年連假期間發生邊坡崩坍事件，穩固改善工程預計6月中完工。圖／北市新工處提供

北市士林區陽金公路位於馬槽橋與馬槽花藝村間路段的台二甲線11公里處，今年2月農曆年假期間，因連日大雨導致邊坡坍方事故，交通一度中斷，北市新工處緊急調派機具進廠處理，雖目前已恢復雙向通車，但考量邊坡仍不穩定，因此進行穩固作業，預計今年6月中旬全面完工。

新工處工務科長蕭志龍指出，本事件坍方長度約42公尺、邊坡縱高約46公尺、改善面積約1932平方公尺，坍方土方體積約1920立方公尺，將近有5個籃球場大的面積，需處理範圍不小；陽金公路為迎風面，常有降雨及大霧，工人在大霧中以高空垂吊方式掛網整坡、打設岩釘穩固坡面，讓作業過程更加艱辛。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，此次邊坡修復工程原本預計4月底完工，但經現場勘查，確認工區周邊有潛在崩坍危險，為安全考量，將一併納入改善範圍，預估改善修復工程將延長至6月中旬完工；該路段雖在施工中，但已可供人車雙向通行，若遇施工車輛請遵循交維人員指揮通過。

受迎風面影響，陽金公路邊坡改善工程的人員需在大雨濃霧中，高空吊掛方式掛網整坡、打設岩釘。圖／北市新工處提供
受迎風面影響，陽金公路邊坡改善工程的人員需在大雨濃霧中，高空吊掛方式掛網整坡、打設岩釘。圖／北市新工處提供
受迎風面影響，陽金公路邊坡改善工程的人員需在大雨濃霧中，高空吊掛方式掛網整坡、打設岩釘。圖／北市新工處提供
受迎風面影響，陽金公路邊坡改善工程的人員需在大雨濃霧中，高空吊掛方式掛網整坡、打設岩釘。圖／北市新工處提供
陽金公路穩固改善工程預計6月中完工，目前仍可供人車雙向通行。圖／北市新工處提供
陽金公路穩固改善工程預計6月中完工，目前仍可供人車雙向通行。圖／北市新工處提供

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