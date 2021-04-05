大陸返台自搭簡易棚子「居家檢疫」 男：為了省錢

台中市一名41歲男子上個月30日從中國大陸返台，就在自家空地搭起簡易棚子獨住，鄰居擔心棚內無盥洗設備，汙水流到人行道上，會成防疫破口，因此向市府檢舉。經市府人員實地勘查，認為衛生確有疑慮，已另安排他住進居家檢疫替代所。

據北區區長柯宏黛指出，男子入境時所填的居家檢疫地點就是該處位在市中心路口的空地，有門牌號，每天由妻子送餐。至於為何選擇在該處居家檢疫，男子說：「為了省錢！」。

記者上午實地赴現場勘查，發現該址處市中心區的兩路口三角窗，土地價值價值不菲，空地並以鐵網圍起；若說是為了省錢，則令外界不解。區公所表示，無從了解當事人的財務狀況，但該男子確實是這麼說的，不過，現已安排住進居家檢疫替代所。