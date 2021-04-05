洽公別跑錯地方 新店公所、地所明進駐新店行政園區

新北市新店行政園區去年底舉行落成典禮，正逐步進行內部裝修，已完成的新店區公所、地政事務所也趁連假期間趕搬新家，將於明天率先進駐園區，並同步啟用。區公所表示，園區總計有12個行政單位，今年上半年前會陸續進駐。

新店行政園區是全國首例公辦都更案，園區於2017年4月開工，去年底主建物落成，包含30層樓高住宅大樓、31樓行政大樓及9層樓新店國民運動中心，另有地下5層停車空間，可停放616輛汽車、1035輛機車及386輛自行車。

新店區長朱思戎指出，未來行政大樓將整併區公所、地政事務所、戶政事務所、衛生所、就服站、國稅局新店稽徵所、稅捐處新店分處、新店警分局、碧潭派出所、新店交通分隊文山社福中心、新北住都中心等12處行政單位，提供一站式全面服務，免除民眾奔波辛苦，並緊鄰新店國民運動中心，集合洽公及休閒運動機能。

朱思戎說，公所將位於行政園區7樓至9樓，7樓為調解委員會，8樓有社會人文課、民政課、秘書室、人事室、會計室及政風室，9樓有工務課、役政災防課及經建課，3個樓層也分別設置無障礙廁所、哺乳室、親子廁所等設施。