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新北今年陸橋首拆 樹林文化陸橋服務21年走入歷史

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
服務樹林地區21年的文化陸橋正式走入歷史。圖／新北市工務局提供
服務樹林地區21年的文化陸橋正式走入歷史。圖／新北市工務局提供

新北市許多陸橋因使用率不高加上市民多選擇平面通行，面臨拆除命運，服務21年的樹林區文化陸橋，在清明連假期間拆除，成為新北市今年首座被拆除的陸橋，未來包括坡內陸橋、新店區錦秀陸橋、三峽區光明陸橋等，預計今年將拆除6座陸橋。

新北市長侯友宜上任後拆橋動作頻繁，過去2年拆掉20座，新北市自升格後連同文化陸橋在內，已拆除31座陸橋。文化陸橋位於大安路與文化街口，因使用率低加上橋墩柱與階梯相連體積龐大，造成行人通行、視覺阻礙。

養工處橋隧科長黃柏升表示，即便陸橋使用率低，並非市府說拆就拆，會先邀集交通局等相關單位會勘，在拆除前也會先試封閉觀察影響程度，才會決議拆除。

這次文化陸橋在養工處與區公所、交通局、警察局及民代取得共識以及試封閉滿期後，在上個月24日辦理拆除工程，清明連假實施夜間封路，在2、3日拆除陸橋大樑，現已恢復通車，預估8日前全數完工。

養工處表示，目前新北市尚有123座陸橋，秉持人本為善的主義，會持續拆除使用率低的陸橋，讓人行環境更寬敞。未來包括樹林區坡內陸橋、新店區錦秀陸橋、三峽區光明陸橋等陸橋在內，總計今年養工處一共會拆除6座陸橋。

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