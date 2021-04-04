世界流浪動物日 新北動保處邀藝術家為狗狗彩繪

兒童節同時也是世界流浪動物日，新北市動保處今日特別在板橋生命教育園區舉辦「給兒童最棒的禮物」系列活動，結合藝術家與學童共同為園區明星狗「大頭」完成意象彩繪及拼貼牆面，凡4月到動物之家認養或參加生命教育的民眾，都能獲得活動贈送繪本。

為迎接1年1度世界流浪動物日，動保處邀請長期關注流浪動物議題板橋435藝術聚落藝術家周學涵、張書婷，至學校帶領學童設計生命教育園區拼貼牆面作品，並在今日和動保團體共同以園區公關犬「大頭」為背景，將拼貼貼到牆面。

藝術創作者周學涵、張書婷表示，每次到毛寶貝生命教育園區，都可以看到「大頭」招呼遊客，激發起彩繪「大頭」想法，讓學童更親近動物，喚起社會大眾對流浪動物關心。

就讀三峽國小五年級王小妹妹和她愛犬「兔寶」也一起在活動中分享，王爸爸表示，讓小朋友從小飼養寵物，可以懂得愛護動物外，還學會照顧。

動保處指出，在世界流浪動物日暨兒童節，藉由系列活動，讓學童學習關懷流浪動物，同時結合藝術文化與愛護生命觀念，讓生命教育從小紮根，成為家長送給孩子們最好的禮物。動保處亦設有動保小小兵課程，可至課程報名網址查詢：https://reurl.cc/zz2WEN。