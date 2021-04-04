遊樂安全與交通安全同樣重要 新北納保上億元辦童樂節

新北市在三重大都會公園舉辦活動「2021新北童樂節」，新北市長侯友宜帶著教育局長張明文至新北大都會公園視察兒童設施的安全性，確保孩子在遊玩時都能享有安全保障。侯友宜表示，這幾日大家都很難過，安全真的很重要，沒有安全就沒有一切，因此新北市特別針對孩子最喜愛的遊樂設施嚴格把關，盼讓孩子玩得安心，家長在旁也能放心。由於此次活動每日都湧入6000人，新北市政府也特別在此次活動納保上億元。

由於前日才發生台鐵事故，侯友宜表情沉重表示，在這個情形下，大家都相當難過，但適逢兒童節，他還是希望來大都會公園查看兒童的遊樂設施安全是否有在嚴格把關下做到最好，防護措施夠不夠，希望孩子們都能安心同樂，不管是交通安全還是遊樂安全都很重要。

教育局長張明文指出，對於此次太魯閣號事件非常難過與不捨，今天是兒童節，希望民眾在歡樂氣氛下也要重視孩童安全，這次活動每日都有至少6000人湧入，市府已經納保一億多元，所有遊樂器材都有相關驗證的證明，市府透過兒藝節到場宣導安全，就是希望孩子在遊樂時，也能讓所有家長安心。