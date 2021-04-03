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限制夾娃娃機店位置、營業時間遭批 新北：民調獲支持

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北經發局公布新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案，要求夾娃娃機店距離學校100公尺以上，住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業。圖／新北經發局提供
新北經發局公布新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案，要求夾娃娃機店距離學校100公尺以上，住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業。圖／新北經發局提供

新北經發局公布新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案，不僅要求夾娃娃機店距離學校100公尺以上，住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業，不過卻遭業者反彈。經發局指出，研擬草案時有民調且獲得高支持度，仍須等待市議會通過才會執行。

新北經發局指出，為保護兒少且考量學校周邊是學生課前後重要活動範圍，才制定距離；另該類型店家多為無人經營，且許多民眾陳情店內夜間有噪音且不明人士聚集喧嘩滋事，也才設立住宅區內的營業時間。

不過有業者指出，學生迷的不是夾娃娃機店而是手遊，並應該設立與學校保持距離的規範。也有業者指出，住宅區內不能有娃娃機店，那住宅區內的便利超商受否都要關門。

新北經發局長何怡明說，去年12月針對1513名成年民眾調查，87％民眾支持自治條例規範夾娃娃機店距離學校100公尺以上，81%以上比例受訪民眾支持住宅區營業時間的限制。

何怡明說，夾娃娃機無人店是新興商業模式，隨之增加衍生相關管理課題，自治條例有規範自助選物販賣事業的距離、營業時間及機台內不適宜販賣的物品等相關管理事項。

何怡明表示，草案已送新北市議會審議，若審議通過會再函報行政院核定後公布，未來會增加法令宣導的配套措施，健全並正向發展夾娃娃機店產業。

新北經發局公布新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案，要求夾娃娃機店距離學校100公尺以上，住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業。圖／新北經發局提供
新北經發局公布新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案，要求夾娃娃機店距離學校100公尺以上，住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業。圖／新北經發局提供

夾娃娃機 行政院

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