改善新海橋通車品質 6日至10日封閉單向道路

為改善來往板橋和新莊間的新海橋伸縮縫品質，新北市養工處將於4月6日至10日，晚上10時至翌日上午6時封閉單向道路施工，屆時請用路人改由大漢橋通行。

新海橋跨越大漢溪為連接板橋與新莊的重要橋梁，養工處指出，新海橋長期以來交通量大，經檢視伸縮縫已損耗必須更新，以維持橋梁結構及用路人安全，施工期間車輛請提前改道避免進入工區，以保障施工人員及用路人安全。

養工處表示，新海橋伸縮縫改善工程分3個階段進行，第一階段4月6日至8日，晚上10時至翌日上午6時封閉板橋往新莊方向車道；第二階段4月8日至10日，晚上10時至翌日上午6時封閉新莊往板橋方向車道；第三階段4月10日至18日，晚上10時至翌日上午6時施工仍維持雙向通行，請用路人配合現場義交人員引導通行。

養工處說明，第一、二階段需封路施工，請用路人請提前改走大漢橋， 4月6日至8日晚上10時至翌日上午6時封閉新海橋往新莊方向道路，民眾可沿板橋環河西路四段或長江路一段至民生路三段右轉後直行至四維路128巷迴轉進入大漢橋。