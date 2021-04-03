影／侯友宜慰問太魯閣號傷患缺席 朱立倫：不定時見面

國民黨前主席朱立倫今年初三與新北市長侯友宜同框曬照，原定兩人今天會同台在新北林口出席活動，但因侯友宜上午前往新店慈濟醫院探視太魯閣號撞車事件受傷的市民，無法前來開幕式。朱立倫表示，他不定期都會跟侯友宜見面。

朱立倫今天出席「武藏野の焦糖乳酪」蛋糕麵包店開幕式，朱立倫表示，新北市向來是做事的團隊，今天遇到這樣的慘劇，好多新北市民罹難，侯友宜是做事的市長，今天應該要忙市政，心裡的祝福相信已經送到，他跟侯友宜常常有機會碰面，都會交換意見，上周也有見面。

新北市衛生局前局長林奇宏當選首任陽明交大校長，朱立倫上周末以慶祝為由，邀集他在新北市長任內的局處首長舊屬聚會，被外界解讀是「影子內閣」，朱立倫表示，當時很多局處首長都在現場，他們都很優秀，都是老同事、老朋友，都在為台灣服務努力。