聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／侯友宜慰問太魯閣號傷患缺席 朱立倫：不定時見面
國民黨前主席朱立倫今年初三與新北市長侯友宜同框曬照，原定兩人今天會同台在新北林口出席活動，但因侯友宜上午前往新店慈濟醫院探視太魯閣號撞車事件受傷的市民，無法前來開幕式。朱立倫表示，他不定期都會跟侯友宜見面。
朱立倫今天出席「武藏野の焦糖乳酪」蛋糕麵包店開幕式，朱立倫表示，新北市向來是做事的團隊，今天遇到這樣的慘劇，好多新北市民罹難，侯友宜是做事的市長，今天應該要忙市政，心裡的祝福相信已經送到，他跟侯友宜常常有機會碰面，都會交換意見，上周也有見面。
新北市衛生局前局長林奇宏當選首任陽明交大校長，朱立倫上周末以慶祝為由，邀集他在新北市長任內的局處首長舊屬聚會，被外界解讀是「影子內閣」，朱立倫表示，當時很多局處首長都在現場，他們都很優秀，都是老同事、老朋友，都在為台灣服務努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言