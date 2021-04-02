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台南山上水道館百萬遊客產生 幸福兒是她一家6人同遊

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影

台南市山上水道博物館第100萬名遊客今天下午3點產生，在奇美實業上班的黃禧葳和丈夫郭為杰帶著全家6人第1次到訪，就成為百萬幸運兒，市長黃偉哲告知她是第100萬名遊客時，她還不敢置信說「是我嗎？」，全家人隨即開心尖叫， 文化局提供兩張「1年無限入園門票」及多樣文創紀念品作為賀禮，歡迎黃禧葳每周都來。

山上水道博物館開館後躍居人氣景點，園方依據統計資料推估，清明連假第1天將是第100萬人次誕生，下午3點黃偉哲和文化局長葉澤山及立委郭國文、市議員李偉智、山上區長余基吉等人就提前等候喜迎這位幸運兒，並且作為水道博物館邁向全新開始的里程碑。

黃禧葳得知自己是第100萬人，十分興奮，她表示，自己是「台南女兒高雄媳婦」，第1次和家人來到山上水道博物館，沒想到成為幸運兒，而她丈夫是第99萬9999名，另第100萬0001名是新竹來的遊客，文化局也贈送正夯的月老香水等文創禮物，以感謝各界對博物館的熱烈支持。

市長黃偉哲說，除了山上水道博物館，左鎮化石園區和大內天文館目前有台灣好行山博線公車及套裝行程，台南有文化景點、史蹟及美食，歡迎大家來玩；山上水道博物館園為了迎接兒童節，趁勢推出尋寶遊戲，在兒童節當天只要下載App並遊玩，收集到一定數量的導覽目標物後，還可到服務台兌換文具獎勵。

文化局指出，去年疫情重創台灣觀光旅遊，但水道博物館因占地廣大，且大多數範圍皆屬戶外空間，反而成為兼具休閒踏青與知識學習的好選擇，人氣逆勢成長，去年底有84萬人次造訪，總計門票收入超過3千萬元，平均每月造訪人次將近6萬人次。

黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影
黃禧葳下午3點和家人首次到台南山上水道博物館，成為幸運的第100萬名遊客，台南市長黃偉哲告知時，她還難以置信。記者吳淑玲／攝影

博物館 文化局

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