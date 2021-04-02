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連假去哪玩　新北推北海岸一日遊、體驗農村文化

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
野柳地質公園奇峰怪石值得探訪。圖／新北市漁管處提供
野柳地質公園奇峰怪石值得探訪。圖／新北市漁管處提供

清明假期去哪玩，新北市農業局推薦，不論是去農再社區體驗農村文化，或是到北海岸地區來趟一日遊都很適合，農業局表示，淡水樹興農再社區有特色料理和好玩有趣的農業DIY，若往台2線沿途有老梅綠石槽、富基、野柳、龜吼漁港等熱門旅遊景點，適合大小朋友出遊踏青。

樹興社區以滬尾櫻花大道聞名，將農村再生結合在地一日活動體驗，民眾搭乘淡水輕軌淡金鄧公站步行僅需10分鐘就可抵達。民眾來到這絕對別錯過招牌的特色菜餚茶油雞、茶油煎麵線、在地山蘇以及蘿蔔糕等，都有將道地茶籽油入菜。

農業局表示，社區以「在當地吃當季」精神，提供生態或手作課程可供團體預約製作，讓民眾現採蘿蔔、刨絲、翻炒、倒入模具，最後品嚐最新鮮的蘿蔔糕，還有因應當地季節提供產季DIY活動，如黃金泡菜體驗，使用獨家秘製的黃金醬、新鮮自採高麗菜及紅蘿蔔、製作醬料、入罐，味道清爽無負擔，體驗的民眾可帶回一罐黃金泡菜。

沿著農莊斜對面的木炭窯步道，在濃密樹林下，順著步道即可抵達當地保存60年歷史最完整的木炭窯，是走讀自然生態大觀園的寓教於樂的好地方。樹興社區當季食農體驗活動請洽許先生 0975-862-636；拔蘿蔔體驗採預約制張先生(02)8626-0379。

石門區老梅石槽是近年來熱門的旅遊景點，石槽是潮溝或海蝕溝地形景觀，原本的沿岸的火山礁岩經長時間海浪沖刷形成的溝槽，到了每年的3月到5月，石槽還會覆滿海藻，形成全台唯一綠石槽著名景觀，漁管處提醒，不可踩踏石槽。

春遊之餘，也不要錯過品嚐海鮮美食，除了民眾熟知的萬里區龜吼及野柳漁港以外，北海岸的石門區富基漁港也是萬里蟹主要卸貨港之一，這裡每天都有新鮮萬里蟹及各種現撈漁獲可以採買，總是吸引大批人潮到訪，富基漁港裡設有魚產品銷售中心，設有透明廚房跟公平秤，透明服務讓民眾買的放心。

野柳漁港位於野柳岬西側，漁港周遭皆是萬里蟹相關合作餐廳，路邊的海鮮餐廳都是在地老店，獨到的漁家料理，在這裡品嚐萬里蟹是適合不過了，另外一頭則是世界著名的野柳地質公園，女王頭、俏皮公主還有各式各樣的古代化石，會讓人流連往返。

淡水樹興社區提供生態或手作課程可供團體預約製作。圖／新北市農業局提供
淡水樹興社區提供生態或手作課程可供團體預約製作。圖／新北市農業局提供

萬里蟹 野柳

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