「大學姐」調中市府有給職顧問想返柯陣營？ 林筱淇駁

台中市長盧秀燕昨日更換3名局處首長，其中「大學姊」觀旅局長林筱淇，調任市府有給職顧問，新任觀旅局長由廣播節目主持人韓育琪接任。外傳林筱淇向柯文哲陣營哭訴，探詢有無可能重返柯陣營？對此，林筱淇今日在臉書澄清，「這是一篇徹頭徹尾的假新聞，空穴來風、子虛烏有！」

林筱淇今日在臉書指出，「剛收到朋友傳來這一篇報導，讓我非常驚訝與錯愕，在此我要鄭重澄清，這是一篇徹頭徹尾的假新聞，空穴來風、子虛烏有！媒體報導當中的內容完完全全是杜撰虛構不實的內容，我呼籲媒體記者在報導前可以善盡查證之責，勿淪為有心人士放話的工具而任意傷害他人。」

林筱淇今日受訪表示，接獲消息後他感到很錯愕，這根本就是無中生有的報導，這幾日他都在忙博士論文口試，很少與其他人聯繫。他是台中媳婦，在台中定居10多年，熱愛台中這座城市及土地，台中市長盧秀燕對他更有知遇之恩。

林筱淇過去是台北市長柯文哲的得力助手，獲封「大學姊」的稱號，在北部的人脈豐厚。擔任台中市政府觀旅局長期間工作認真，也親自出席各項活動。外傳林筱淇除了調任市府有給職顧問，他也將接任台中市影視發展基金會執行長，但未獲台中市政府證實。