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台南青年路平交道施工 4月6日起封閉2個月
交通部鐵道局中部工程處辦理台南市區鐵路地下化工程施工，東區青年路平交道訂於4月6日（下周二）起封閉施工至6月5日（周五）止，禁止車輛通行，並於平交道周邊規畫人行道供行人通行，警方呼籲用路人提前改道。
台南市警一分局指出，由於青年路平交道在上、下班通勤時段的車流量多，封閉管制勢必影響原有車流正常運轉，請民眾配合預告改道指引標誌，提前改道及依照交通維持設施通行，建議青年路以南用路人，提前改道行駛東門陸橋，另青年路以北用路人，則提前改道民族路四維地下道等替代路段往返。
警方表示，重要交通結點將有義交人員協助交通指揮，開放初期警方於交通尖峰時段已規畫勤務疏導，並加強全天候路況查報與監控，遇有車流壅塞情形會立即啟動交通快暢機制，增派警力即時交通疏導，保障用路人行車安全。
同時，民眾可收聽警廣，掌握即時交通路況避開壅塞時段。
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