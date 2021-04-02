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北市3河濱公園供共融遊具 身心障礙孩童也能同樂
連續假期到來，許多兒童節優惠祭出。北市河濱公園還有許多讓遊樂設施，像是大佳河濱公園、道南河濱公園及華中河濱公園就擁有共融式遊戲場，最大的特色都是可供身心障礙小朋友一同玩樂。另外，中正河濱公園還有近9萬株花海，花況正盛，只到4月中旬，民眾可趁連假帶上孩子到河濱公園內「放電」。
清明兒童4天連假，北市有不少地方能親子同遊，像大佳河濱公園，就有全台北市最大的共融式遊樂場，擁有多項海洋地景設施。
於景美溪右岸的道南河濱公園恆光橋下也有共融式遊戲場，特色是沙坑同樂區，「淘沙桌」也有特別的設計，淘沙桌的沙可藉著水流連接至沙坑，使玩沙多了不同的樂趣。
華中河濱公園共融式遊具則是以音樂為主題，設置敲擊鼓、鐵琴、音樂沙鈴等遊具，藉由拍打或敲擊發出各式各樣的樂音，還有磨石子溜滑梯、攀岩牆及攀爬繩索等設施可盡情玩耍。
這三處河濱公園的共融式遊具，像是旋轉鞦韆、共融飛盤鞦韆、平板及座椅式鞦韆等設施，都能讓孩童享受飛翔於空中的快感，同時可供身心障礙小朋友一同玩樂的最佳去處。
而中正河濱公園內，北市水利處設計約5.7座標準籃球場大小的花海，近9萬株的草花正盛開，以紅色、粉色的四季秋海棠為主角，金黃的情人菊、孔雀草及紫花矮牽牛點綴，還有巨無霸南瓜裝置藝術，花期只到4月中旬。
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