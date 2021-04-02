影／海上「抹茶巧克力」顆顆灑落人間 春天秘境美翻

北海岸除了知名的老梅「綠石槽」外，沿著台2線金山附近的跳石海岸，海岸線滿布一顆顆渾圓的礫石，最近綠海藻有如「綠色地毯」鋪滿，瞬間像是撒了一地的「抹茶粉圓」、「抹茶巧克力」一般，令人驚豔，秘境美景已吸引很多民眾搶拍。

「好美啊」、「像人間仙境」北海岸台2線33K處附近金山跳石海岸，近日成為攝影玩家及遊客的新秘境，因為整片海域真的很美，而且不用下去，在停車場就可以看到。

攝影家張隆說，每年冬天，東北季風肆虐，冰冷的海水滋潤了北台灣的礁岩，等到3月東北季風漸歇，礁岩表面開始滋長綠色的海藻，不需多久就把整個海岸線渲染成翠綠的春天色彩。除了老梅之外，這種由綠海藻所形成的「綠色地毯」處處可見，而金山的「跳石海岸」有好大一片，十分迷人。

「跳石海岸」是因早期大屯火山群爆發時噴出的礫石，滾落在這片海域。經過千萬年海浪不斷地反覆沖刷砥礪，形成一顆顆圓石積聚在海岸邊的奇特風貌得名。

張隆說，每當波濤洶湧之際，一波波的海浪拍打岸邊的圓石，激起如銀絲般的浪花，是著名的金山八景之一的「跳石銀瀾」。現在礫石上附生許多綠藻，形成一顆顆渾圓的綠色巨石，奇特又美麗，清明時節來欣賞是最佳時刻，別有一番意境。

如何拍出有如仙境方美照？張隆建議，拍攝跳石海岸時，應大處著眼，小處著手。站在公路旁的護欄邊先以高角度拍攝大景，讓千萬顆經海水浸潤過的翠綠圓石伴隨遠方藍天白雲，留下壯闊的美景。若要取景造型特色的圓石，則必須走近海岸。此時，要注意安全，千萬不要「踏石跳躍」，布滿綠藻青苔的石頭十分溜滑，容易滑倒摔傷，務必穿著防滑的溯溪鞋以免摔跤。