影／海上「抹茶巧克力」顆顆灑落人間 春天秘境美翻
北海岸除了知名的老梅「綠石槽」外，沿著台2線金山附近的跳石海岸，海岸線滿布一顆顆渾圓的礫石，最近綠海藻有如「綠色地毯」鋪滿，瞬間像是撒了一地的「抹茶粉圓」、「抹茶巧克力」一般，令人驚豔，秘境美景已吸引很多民眾搶拍。
「好美啊」、「像人間仙境」北海岸台2線33K處附近金山跳石海岸，近日成為攝影玩家及遊客的新秘境，因為整片海域真的很美，而且不用下去，在停車場就可以看到。
攝影家張隆說，每年冬天，東北季風肆虐，冰冷的海水滋潤了北台灣的礁岩，等到3月東北季風漸歇，礁岩表面開始滋長綠色的海藻，不需多久就把整個海岸線渲染成翠綠的春天色彩。除了老梅之外，這種由綠海藻所形成的「綠色地毯」處處可見，而金山的「跳石海岸」有好大一片，十分迷人。
「跳石海岸」是因早期大屯火山群爆發時噴出的礫石，滾落在這片海域。經過千萬年海浪不斷地反覆沖刷砥礪，形成一顆顆圓石積聚在海岸邊的奇特風貌得名。
張隆說，每當波濤洶湧之際，一波波的海浪拍打岸邊的圓石，激起如銀絲般的浪花，是著名的金山八景之一的「跳石銀瀾」。現在礫石上附生許多綠藻，形成一顆顆渾圓的綠色巨石，奇特又美麗，清明時節來欣賞是最佳時刻，別有一番意境。
如何拍出有如仙境方美照？張隆建議，拍攝跳石海岸時，應大處著眼，小處著手。站在公路旁的護欄邊先以高角度拍攝大景，讓千萬顆經海水浸潤過的翠綠圓石伴隨遠方藍天白雲，留下壯闊的美景。若要取景造型特色的圓石，則必須走近海岸。此時，要注意安全，千萬不要「踏石跳躍」，布滿綠藻青苔的石頭十分溜滑，容易滑倒摔傷，務必穿著防滑的溯溪鞋以免摔跤。
張隆還提醒民眾應注意事項，注意潮汐時間，來訪宜在退潮之後，一顆顆的圓石才會顯露出來；適宜靠在公路旁的護欄以高角度取大景，若要下堤防走到海邊去取特寫小景，則要注意安全。為了珍惜大自然資源，切勿踩踏綠石藻，以免破壞生長環境，建議盡量在沙灘處欣賞，讓珍貴的綠石藻可以永續生存。（影片由張隆授權提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言