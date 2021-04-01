中和台64高架橋下增十秀活動中心 明年3月完工

新北市中和區秀仁、秀山里一帶人口稠密，卻缺乏活動中心及集會場地，經民代爭取，日前獲得內政部同意補助經費，將於台64高架橋下興建十秀活動中心，預計明年3月完工。

中和秀安地區內秀仁、秀山等十里超過4萬2千人，佔中和總人口數10％，卻僅有一個里民活動中心和一個集會所，經立委江永昌及新北市議員張志豪爭取，將活化中正路、大智街口的台64線高架橋下方停車空間，部分土地變更做為多目標使用，建設十秀活動中心。

張志豪指出，活動中心總預算為一千萬元，內政部營建署將補助6成前瞻預算，為了加速相關興建工程，自己將以建議款補助剩下4成經費，營建署並要求於8月開工、明年3月完工。

張志豪表示，十秀活動中心就是閒置空間活化的最佳案例，在中央、地方合作下，十秀等十里里民就有嶄新的活動中心可以使用。中和區公所也將在4月8日下午4點半於公所禮堂召開說明會，聆聽民眾意見。