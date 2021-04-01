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全國國小籃球錦標賽落幕 江啟臣、連勝文同場打氣

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
2021全國國民小學籃球錦標賽閉幕式今天在新北板橋第二體育館舉辦。記者江婉儀／攝影
2021全國國民小學籃球錦標賽閉幕式今天在新北板橋第二體育館舉辦。記者江婉儀／攝影

2021全國國民小學籃球錦標賽閉幕式今天在新北板橋第二體育館舉辦，此次比賽分成甲級、乙級男女組及小校組比賽，國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、新北市議員劉哲彰皆出席，並頒贈獎盃給獲勝隊伍，也勉勵各校回去繼續努力訓練，明年的賽事。

連勝文原定在4點40分抵達現場，約遲到15分鐘才到場。連勝文及江啟臣都是要角逐下任國民黨主席的人選之一，在頒獎給獲勝隊伍之前，連勝文與江啟臣兩人在座位上相談甚歡，不時交頭接耳、互動頻繁。

連勝文表示，這是最大的一次全國國小籃球錦標賽，看到很多小朋友為了學校的榮譽努力認真，他看了非常感動，所有的小朋友辛苦了，沒有得名也不要氣餒，明年再來挑戰。

江啟臣表示，220個球隊、400多場比賽在8、9天內完成，非常不容易，主辦、協辦單位辛苦，他也覺得這次比賽太精彩，很幸運的是他的家鄉兩支球隊分別拿到六年級男女乙組冠軍，分別是台中市大肚國小及平等國小，台中山線海線連成一線，雙料冠軍，江啟臣也勉勵線場的隊伍勝不驕、敗不餒，相約明年再戰。

2021全國國小籃球錦標賽六年級男子甲級組名次分別為冠軍南投縣南光國小、亞軍桃園市忠貞國小、季軍台北市博愛國小、殿軍 新北市永平國小；六年級男子乙級組冠軍台中市大肚國小、亞軍台北市興隆國小、季軍屏東縣潮州國小、殿軍台中市大同國小；六年級女子甲級組冠軍苗栗縣永貞國小、亞軍新北市安坑國小、季軍桃園市忠貞國小、殿軍新北市永平國小；六年級女子乙級組冠軍台中市平等國小、亞軍台南市永康國小、季軍台北市興隆國小、殿軍桃園市興仁國小。

五年級男子甲級組冠軍苗栗縣大同國小、亞軍台北市博愛國小、季軍新北市埔墘國小、殿軍新北市五華國小；五年級男子乙級組冠軍花蓮縣中正國小、亞軍台北市力行國小、季軍台北市仁愛國小、殿軍彰化縣僑信國小；五年級女子甲級組冠軍雲林縣土庫國小、亞軍雲林縣立仁國小、季軍新北市永平國小、殿軍台中市東興國小；五年級女子乙級組冠軍新竹市西門國小、亞軍台北市景美國小、季軍新竹市高峰國小、殿軍台南市協進國小；小校組冠軍政治大學附設實驗小學、亞軍台東縣大武國小、季軍金門縣金沙國小、殿軍澎湖縣中興國小。

連勝文（左一）與江啟臣（左二）兩人在座位上相談甚歡，不時交頭接耳、互動頻繁。記者江婉儀／攝影
連勝文（左一）與江啟臣（左二）兩人在座位上相談甚歡，不時交頭接耳、互動頻繁。記者江婉儀／攝影

連勝文 江啟臣

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